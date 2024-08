S-a despărțit și de noua iubită! Alessia o ”mitraliase” pe ”actuala” fostului soț și... BOMBĂ în scandalul cu două ordine de protecție

Alessia și Ionuț, tatăl copilului ei, au fost ani la rând în război. Cântăreața ajunsese într-o situație dificilă, după ce în anul 2021 a obținut două ordine de protecție împotriva bărbatului. Ulterior, au ajuns la un numitor comun și îngropaseră securea războiului. Doar că, în urmă cu câteva luni, Alessia s-a dezlănțuit, din nou, atunci când a declarat că nu o place deloc pe iubita fostului soț. Cântăreața a făcut-o cu ou și cu oțet pe tânăra despre care spunea că a a jignit-o! Acum, Ionuț a intervenit și spune lucrurilor pe nume! De ce s-a ajuns în această situație, dar și ce decizie de ultim moment a luat aflăm de la el, în exclusivitate. CANCAN.RO are toate detaliile!

Alessia a ajuns într-un moment greu de gestionat. Fix când credea că a rezolvat problemele cu fostul partener, în viața bărbatului apăruse o domnișoară cu care artista a fost la cuțite. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Alessia ne dezvăluia cum a fost jignită de femeie. A rămas mută de uimire având în vedere comportamentul fetei, iar din acel moment a decis să oprească ședințele de terapie de cuplu pe care le făcea împreună cu Ionuț pentru binele micuțului Alvin.

Fostul soț al artistei spune partea lui de adevăr: „Au aceeași educație! Dacă iubita mea e needucată, așa este și Alessia”

Iată ce declara Alessia, în exclusivitate, despre iubita fotului partener: Mi-a vorbit foarte urât, m-a jignit. Nu îmi făcusem o părere despre ea, dar fiind și ea mamă, aveam alte așteptări. Aveam așteptări de om civilizat, care a trecut ca și mine prin greutăți, crescând și ea singură un copil, dar se pare că nu trebuie să ai pretenții de la nimeni. Am pretenții de la mine și asta este tot ce contează”.

Acum, Ionuț, care spune că a ajuns la saturație și nu mai vrea niciun conflict, îi dă replica: „Sunt la fel de educate amândouă, au aceeași educație, dacă ea e needucată, așa e și Alessia. Au fost tensiuni din ambele părți. Eu nu vreau să dau apă la moară unor conflicte care nu aduc niciun bine. Nu vreau să mai am nicio treabă, cel puțin pentru moment”, a spus bărbatul.

Fostul soț al Alessiei se declară dezamăgit de mama copilului, dar și de femeia cu care o înlocuise pe aceasta. Ionuț spune că, momentan, el și iubita lui au luat o pauză după ce între ei au existat conflicte și tensiuni.„Eu și cu iubita mea suntem într-o pauză și nu știu dacă o să ne împăcăm. Sunt dezamăgit de relațiile pe care le-am avut în trecut. Am rămas cu un gust amar, iar despărțirea aceasta de ea a fost tot din cauza unor probleme care erau constante. Eu am încercat tot ce a ținut de mine și, amândouă fiind mame, mă așteptam să fie mai mature și mai înțelepte”, a spus fostul Alessiei.

Ionuț a rămas cu un gust amar după ce mama copilului și „pofta inimii” s-au certat

Fostul partener al Alessiei a dezvăluit că lucrurile deveniseră, din nou, tensionate între ei. Așa cum știm, în urmă cu trei ani artista obținuse două ordine de protecție împotriva bărbatului, astfel că un conflict mocnit între ei nu ne mai surpride. Ba mai mult, relațiile de familie erau distruse, după ce vedeta a dezvăluit public că a fost lovită și de foștii ei socrii. După toată tevatura și eforturile făcute pentru a încerca să repare ce era aproape distrus, Ionuț a decis să facă un pas în spate.

„Eu mi-aș fi dorit să rămân în relații bune cu toată lumea pentru că așa sunt eu. Nu vreau să intru în conflicte, și, cel puțin pentru moment, nu mai vreau relație. Nu cred că ne vom împăca pentru că vreau doar liniște. Vreau doar să mă concentrez pe muncă și pe copilul meu.

Eu nu am mai vorbit atât de mult cu Alessia, decât legat de copil. Singura legătură dintre noi este cea legată de copil. Lucrurile au devenit normale, să le spun ala, după ce ea și-a cerut scuze și față de părinții mei. Da, recunosc că ea a fost cea care a făcut acest pas”

Mai mult, bărbatul spune că după ce artista și-a cerut scuze, a lăsat și el orgoliul deoparte și a decis să aibă o relație civilizată cu ea. Nu mai merg la terapie, dar, din fericire, s-au înțeles asupra programului copilului.

„Eu și Alessia am ajuns în sfârșit la un numitor comun, ne înțelegem și în privința copilului. Mai mult, de acum încolo Alvin poate să aleagă cu cine vrea să stea, nu mai sunt probleme. Este un pas important pe care l-am făcut. Eu o ajut cu tot ce îmi cere, iar în felul acesta am reușit să avem o relație ok ca părinți ai băiețelului nostru.

O să plec de pe 20 august cu Alvin în vacanță câteva zile pe litoralul românesc. O să ne simțim bine, o să mă deconectez de toate pentru că simt că am nevoie. A fost o perioadă grea”

