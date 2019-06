Au un copil împreună, dar problemele ar fi pus stăpânire pe cuplu. Logodnicul ar fi dat-o afară din casă pe Alessia, celebra cântăreață! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile celei mai noi telenovele din showbiz. (Cel mai bine platit job din București)

Alessia, solista care a lansat, în trecut, succesele ”Bodo Na Sou pu” ori ”Find Me (Ale, Ale), a avut, în 2017, un mare motiv de bucurie pe plan personal. A născut un băiețel, pe Alvin-Christian. La scurt timp, artista a mărturisit că ia în calcul să-și întemeieze o familie alături de iubit.

Potrivit unor surse apropiate cuplului, Alessia și-ar crește, de o bună perioadă, singură copilul! Norocul cântăreței ar fi cu părinții, care o ajută, constant, cu absolut tot ce are nevoie.

Preț de vânzare: 8.800 de euro!

Situația este, însă, super-complicată. Asta din cauza faptului că iubitul celebrei artiste și-ar fi scos, deja, casa și mașina la vânzare! Fără să-l intereseze dacă ex-partenera lui și copilul pe care îl au împreună pot supraviețui. În prezent, Alvin are un an și jumătate și ar fi crescut doar de mama lui.

Alessia a avut o relație timp de 13 ani cu Ionuț, bărbatul care acum îi provoacă probleme. La un moment dat, cei doi au luat în calcul să se căsătorească. În prezent, mașina cu care Alessia participă la concerte este pe un site de profil, unde partenerul artistei încearcă să o vândă.

“Renault Trafic Passager 2011, impecabilă tehnic și estetic preț: 8.800€” sună anunțul postat.

Concluzia este că între cei doi există probleme serioase. Alessia ar fi fost dată afară din casă de logodnic.

Alessia: “Am plâns foarte mult pentru că…”

În urmă cu aproximativ un an, Alessia și partenerul ei și-au creștinat băiețelul. Înainte de eveniment, cântăreața a mărturisit că a întâmpinat ceva probleme, ocazie cu care a izbucnit în plâns.

“Am avut parte de o surpriză foarte neplăcută din partea cuiva (…). Am făcut un costum, care e aceeași culoare cu al nostru. Am plâns foarte mult pentru că nu mi-a ieșit totul cum mi-am dorit, dar important e că Alvin va fi creștinat, iar asta e cel mai bine.

Eu nu cunosc rudele lui și el nu le cunoaște pe ale mele și suntem stresați amândoi”, declara, la momentul respectiv, Alessia.

Acuzații și răspunsuri

Până să ajungă o cântăreață cunoscută, Alessia a fost acuzată că și-ar fi câștigat existența dansând la bară în cluburi din Grecia. Ba mai mult, i s-a imputat că ar fi întreținut relații intime cu bărbați trecuți de prima tinerețe și super-bogați.

“Eu am avut numai relații serioase și este foarte urât să se spună așa ceva despre mine. Și eu pot spune asta despre oricine. Vor să-mi păteze imaginea, pentru că eu nu am fost implicată în niciun scandal. Dacă m-aș fi prostituat s-ar fi aflat până acum. Sunt niște acuzații grave care se pot plăti în instanță. Da, am făcut o ședință foto în Grecia pentru o firmă de lenjerie. Evident, erau niște poze mai sexy, dar toată lumea face asta, fără a fi cineva acuzat că se prostituează”, declara Alessia în urmă cu mai mulți ani.

