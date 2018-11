După Florin Salam, un alt manelist a fost bătut cu bestialitate într-un restaurant! „M-a luat de gât și…”

După Florin Salam, un alt manelist ar fi fost bătut într-un restaurant, unde s-a prezentat pentru a susține o reprezentație. Marius Babanu ar fi fost lovit cu bestialitate de mai mulți petrecăreți, imediat după ce a cântat.

Incidentul ar fi avut loc duminică noapte, într-un local din Capitală. Invitat la un post de televiziune, Marius Babanu a povestit ce a pățit în restaurant și de unde a plecat scandalul.

„În jurul ore 23.00 am fost chemat să cânt şi, la sfârşitul programului, am fost bătut de unul dintre invitaţi cu bestialitate. Pur şi simplu. S-a ajuns prea departe. Nu le-am greşit cu nimic, ei m-au sunat cu o zi înainte să vin la petrecere. Le-am spus că o să ajung. Am mai cântat la ei, au mai fost mici divergenţe, dar am trecut cu vederea.

Dar acum s-a ajuns prea departe. Am fost la Poliţie, am fost la IML, am făcut ce trebuia să fac. Nu se mai poate aşa ceva.

M-au scos afară. Dan Pralea m-a luat de gât şi m-a întrebat de ce i-am vorbit nepotului lui nu ştiu cum. Şi atunci mi-a dat două calapoade d’astea şi m-a luat ameţeala”, a spus Marius Babanu la “Acces direct”.

Florin Salam, răpit după bătaia încasată

Clipe de coșmar pentru Florin Salam la un botez unde a fost chemat pentru a întreține atmosfera. Manelistul și un interlop cunoscut sub numele de Lower Stan au fost personajele principale. Preț de câteva zeci de minute, bărbatul s-a distrat minute bune pe melodiile artistului și a dat dedicație după dedicație.

Lower Stan a dat, la un moment dat, o dedicație. Iar Florin Salam a avut proasta inspirație să rostească încă un nume, al unei persoane rivale cu interlopul. A fost momentul în care Lower Stan i-a aplicat un pumn în figură manelistului. Agresorul a lovit atât de puternic, încât Florin Salam a căzut din picioare. Scena a avut loc la Milano, în urmă cu mai bine de o săptămână.