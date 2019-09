După Mihai Mitoșeru și Andreea Antonescu, o altă vedetă din România tocmai a anunțat că divorțează. Când toată lumea credea că va dansa la botez, la doar doi ani de la căsătorie, îndrăgita cântăreață s-a separat de soțul ei.

După doi ani de relație, în 2017, Claudia Ghițulescu și iubitul ei au decis să se căsătorească. Cei doi și-a jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, iar după ceremonia religioasă, miresica și soțul ei au mers să petreacă alături de familie și prieteni la salonul de fițe al Mihaelei Borcea. (CITEȘTE ȘI: E MEGA-SCANDAL SEXUAL ÎN MUZICA POPULARĂ. UNA DINTRE CELE MAI VOLUPTUOASE SOLISTE ÎȘI ACUZĂ UN COLEG CĂ A HĂRȚUIT-O)

Nunta a avut loc, în mare secret, departe de ochii presei. Cântăreața și soțul ei au organizat în cele mai mici detalii marele eveniment cu peste 400 de invitati și au avut artiști de seamă care au încins atmosfera. Iar după nuntă, Claudia Ghițulescu mărturisea că își dorește să devină cât mai repede mămică. Motiv pentru care a fost la mai mulți medici, unde și-a făcut diverse analize. Fiecare i-a pus, însă, un diagnostic diferit.

„Mi-am dorit familie şi copii de când mă ştiu. După ce am făcut nunta, trebuia să se întâmple şi… am mers să fac analize. Anul trecut analizele erau ok, apoi am mers la un doctor şi mi-a aruncat dosarul pe masă. M-am dus şi a două oară şi am ieşit plângând de la doctor. Am mers la un alt doctor mi-a spus un diagnostic, am ieşit plângând şi de acolo.

Am fost la alt doctor, mi-a spus că am un chist care poate fi operat, m-am programat la operaţie şi mi s-a spus că nu am niciun chist. Am fost în total la 10 doctori şi nimeni nu mi-a spus acelaşi lucru. Am fost la un alt medic care mi-a dat vitamine şi m-a pus să îmi fac analizele uzuale. Am o mare lipsă de fier, anul trecut valoarea era normală. Iau fier fiole şi pare că sunt un alt om, de când am descoperit sunt mai liniştită”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Claudia Ghițulescu.

Soțul Claudiei Ghițulescu i-a cerut divorțul

La un moment dat, însă, visul Claudiei Ghițulescu s-a îndeplinit și a rămas gravidă. Din păcate, însă, după trei luni, ea a pierdut sarcina. Pe timpul sarcinii, între artistă și soțul ei au existat multe tensiuni, iar Claudia Ghițulescu, afectată fiind, l-a acuzat pe Marian că ar fi pierdut copilul din cauza lui.

Acuzațiile artistei l-au făcut pe Marian să-și dorească divorțul.

”M-am căsătorit din dragoste. Am avut o nuntă foarte frumoasă, o relație frumoasă, dar așa a fost să fie să ajungem aici. Soțul meu a depus actele de divorț. I-am respectat decizia, a vrut să ne despărțim. De șase luni nu mai locuim împreună. Am luptat foarte mult să avem un copil. Am rămas însărcinată și pe timpul sarcinii am simțiti eu ceva, niște tensiuni. Am zis că sunt de la emoții, că sunt eu sensibilă. Tensiunile nu mi-au fost bune și m-au afectat. Am aflat că copilului meu înceta să-i mai bată inima. M-am gândit că din cauza tensiunilor. De atunci s-a rupt de tot ceva între noi. El a suferit, eu am suferit și pur și simplu nu mai aveam nicio conexiune.

Atunci ne-am certat. Poate am greșit. Ne-am certat atât de mult în timpul sarcinii și i-am zis că din cauza lui am pierdut sarcina. Pe el l-a deranjat pentru că s-a simțit vinovat și… Mi-a părut rău, dar eram foarte afectată. Îl supăra orice îi spuneam. Absolut orice îl deranja la mine. El s-a supărat atât de tare încât nu a putut să treacă peste asta”, a mărturisit Claudia Ghițulescu la Acces Direct.

Soțul Claudiei Ghițulescu, aventură cu o tânără de 20 de ani

”Mă tot amenința că divorțează și i-am zis ”Dacă asta îți dorești, du-te!”. Un prieten de-al soțului meu mi-a zis că e cu o copilă de 20 de ani care e angajata lui. O știam pe această fată, dar am refuzat pe loc să cred. E o fată de 20 de ani, adică nu te poți aștepta ca o copilă să stea cu un bărbat căsătorit. Credeam că îmi cunosc soțul. El nu accepta chestii de genul, cu diferențe de vârstă. Nu știu cum a intrat în această relație. Eu când am aflat, am căutat-o pe această fată, dar ea m-a ignorat total.

Când l-am întrebat pe soțul meu, el a negat. Normal că l-am crezut pe soțul meu. Ei aveau de mult un cuibușor, un apartament închiriat. Sunt câteva luni în care am luptat suficient”, a mai spus Claudia Ghițulescu, cu lacrimi în ochi.