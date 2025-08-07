Acasă » Știri » După Nina Iliescu, a refuzat și el să meargă la funeraliile lui Ion Iliescu. De ce a lipsit Nicușor Dan

După Nina Iliescu, a refuzat și el să meargă la funeraliile lui Ion Iliescu. De ce a lipsit Nicușor Dan

De: Anca Chihaie 07/08/2025 | 11:49
După Nina Iliescu, a refuzat și el să meargă la funeraliile lui Ion Iliescu. De ce a lipsit Nicușor Dan
Foto: social media

Moartea fostului președinte Ion Iliescu, una dintre cele mai controversate figuri ale politicii românești post-decembriste, a provocat reacții variate în spațiul public. În mod surprinzător, actualul președinte al României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la nicio ceremonie publică organizată în memoria fostului șef de stat, gest care a atras atenția observatorilor și analiștilor politici. 

Contrar cutumei diplomatice care presupune, în general, prezența liderilor actuali la funeraliile predecesorilor, Nicușor Dan a ales o distanțare completă, preferând să nu fie asociat vizual cu niciun moment de reculegere publică. Acest gest a fost considerat de unii comentatori ca o încercare de delimitare fermă de trecutul politic controversat al lui Iliescu, dar și ca o oportunitate ratată de a demonstra o formă de respect instituțional față de istoria recentă a țării.

De ce a lipsit Nicușor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu

Iliescu îl felicitase public pe Nicușor Dan la momentul preluării mandatului, într-un mesaj care, deși scurt, marca o recunoaștere a continuității instituționale. În acest context, reacția rece și aparent detașată a actualului președinte, exprimată doar printr-un mesaj transmis prin intermediul Administrației Prezidențiale, a fost considerată de unii drept lipsită de empatie sau, cel puțin, neobișnuit de tăioasă pentru un moment de bilanț al unei figuri istorice.

Mesajul transmis în mediul online a pus accentul nu pe omagierea contribuției lui Iliescu, ci pe judecata istorică a acestuia, cu accent pe dosarele penale controversate ale anilor ‘90, între care cele ale Revoluției și Mineriadei. Deși formulat într-un ton oficial, mesajul a fost interpretat de o parte a opiniei publice ca o reacție rece și chiar ostilă, mai ales în lipsa unei participări fizice la ceremoniile de comemorare.

Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

„Președintele României, Nicușor Dan: Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, arată mesajul Administrației Prezidențiale de pe social media.

Atitudinea lui Nicușor Dan vine într-un moment în care societatea românească se află încă în proces de clarificare a trecutului post-comunist. Dosarele Mineriadei și Revoluției continuă să fie deschise în justiție, iar poziționările oficiale față de aceste episoade sunt adesea încărcate politic.

CITEȘTE ȘI: Imagini surprinzătoare cu Nicușor Dan, într-un avion low-cost. Cine îl însoțea pe președintele României

Tags:
Iți recomandăm
Viorica Dăncilă, o nouă gafă! Ce a putut să spună la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Nu putem vorbi la nimeni…”
Știri
Viorica Dăncilă, o nouă gafă! Ce a putut să spună la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Nu putem vorbi…
Răsturnare de situație în cazul moștenirii lui Ion Iliescu! Cui i-a lăsat, de fapt, vila din Primăverii
Știri
Răsturnare de situație în cazul moștenirii lui Ion Iliescu! Cui i-a lăsat, de fapt, vila din Primăverii
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care...
Un curier Amazon, acuzat că s-a masturbat în dormitorul unei cliente: „Am rămas șocată. M-am simțit foarte vulnerabilă”
Adevarul
Un curier Amazon, acuzat că s-a masturbat în dormitorul unei cliente: „Am rămas...
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
Digi24
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra...
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată...
Parteneri
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot...
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la...
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi! Programul complet al ceremoniilor
kanald.ro
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi! Programul complet al ceremoniilor
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare s-a terminat. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
StirileKanalD
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare s-a terminat. Cortegiul a ajuns la...
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
kfetele.ro
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004:
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi...
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru...
Clipurile video redate în mașină pe Android Auto, grație acestei alternative la YouTube
go4it.ro
Clipurile video redate în mașină pe Android Auto, grație acestei alternative la YouTube
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? Vezi detalii!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? Vezi detalii!
S-a aflat ce se întâmplă cu averea lui Ion Iliescu! Teoretic, îi revine totul soției, dar a lăsat un testament unde scrie negru pe alb ce decizii se vor lua. A lăsat totul pregătit
Viva.ro
S-a aflat ce se întâmplă cu averea lui Ion Iliescu! Teoretic, îi revine totul soției,...
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?”
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și...
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar...
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu...
Vești TERIBILE despre Nina. Este bolnavă și imobilizată la pat. Cum și-a luat ADIO de la Ion Iliescu. Ți se face pielea de găină: Cu adâncă durere
Romania TV
Vești TERIBILE despre Nina. Este bolnavă și imobilizată la pat. Cum și-a luat ADIO de...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează și acum: De-asta e așa palid…
Capital.ro
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează...
Cinci ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare
evz.ro
Cinci ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
Gandul.ro
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord,...
Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său
as.ro
Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului...
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
A1
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat...
Mesaje de Sfânta Teodora 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulți ani! Îți doresc să ai parte de o zi specială, plină de momente memorabile. Fie ca drumul vieții să îți fie presărat cu bucurii și împliniri.”
radioimpuls.ro
Mesaje de Sfânta Teodora 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulți...
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o chestiune de timp”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Neglijență mortală! Un copil de 2 ani a murit după ce a fost uitat în mașina lăsată în soare de tatăl vitreg
Yellow News
Neglijență mortală! Un copil de 2 ani a murit după ce a fost uitat în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Viorica Dăncilă, o nouă gafă! Ce a putut să spună la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Nu putem ...
Viorica Dăncilă, o nouă gafă! Ce a putut să spună la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Nu putem vorbi la nimeni…”
Răsturnare de situație în cazul moștenirii lui Ion Iliescu! Cui i-a lăsat, de fapt, vila din Primăverii
Răsturnare de situație în cazul moștenirii lui Ion Iliescu! Cui i-a lăsat, de fapt, vila din Primăverii
Ce discuție avusese criminalul din Teleorman cu cele 2 victime, înainte să le ucidă? De aici a pornit ...
Ce discuție avusese criminalul din Teleorman cu cele 2 victime, înainte să le ucidă? De aici a pornit totul
Gafă colosală la înmormântarea lui Ion Iliescu. Greșeala care nu a trecut neobservată
Gafă colosală la înmormântarea lui Ion Iliescu. Greșeala care nu a trecut neobservată
Ion Iliescu, pe ultimul drum! CANCAN.RO face radiografia evenimentelor, după ce fostul președinte al ...
Ion Iliescu, pe ultimul drum! CANCAN.RO face radiografia evenimentelor, după ce fostul președinte al României a murit! Detalii despre ceremonia de înhumare
O fostă concurentă la MasterChef a murit într-un grav accident de circulație. Avea numai 38 de ani
O fostă concurentă la MasterChef a murit într-un grav accident de circulație. Avea numai 38 de ani
Vezi toate știrile
×