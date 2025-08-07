După Nina Iliescu, a refuzat și el să meargă la funeraliile lui Ion Iliescu. De ce a lipsit Nicușor Dan

Moartea fostului președinte Ion Iliescu, una dintre cele mai controversate figuri ale politicii românești post-decembriste, a provocat reacții variate în spațiul public. În mod surprinzător, actualul președinte al României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la nicio ceremonie publică organizată în memoria fostului șef de stat, gest care a atras atenția observatorilor și analiștilor politici.

Contrar cutumei diplomatice care presupune, în general, prezența liderilor actuali la funeraliile predecesorilor, Nicușor Dan a ales o distanțare completă, preferând să nu fie asociat vizual cu niciun moment de reculegere publică. Acest gest a fost considerat de unii comentatori ca o încercare de delimitare fermă de trecutul politic controversat al lui Iliescu, dar și ca o oportunitate ratată de a demonstra o formă de respect instituțional față de istoria recentă a țării.

De ce a lipsit Nicușor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu

Iliescu îl felicitase public pe Nicușor Dan la momentul preluării mandatului, într-un mesaj care, deși scurt, marca o recunoaștere a continuității instituționale. În acest context, reacția rece și aparent detașată a actualului președinte, exprimată doar printr-un mesaj transmis prin intermediul Administrației Prezidențiale, a fost considerată de unii drept lipsită de empatie sau, cel puțin, neobișnuit de tăioasă pentru un moment de bilanț al unei figuri istorice.

Mesajul transmis în mediul online a pus accentul nu pe omagierea contribuției lui Iliescu, ci pe judecata istorică a acestuia, cu accent pe dosarele penale controversate ale anilor ‘90, între care cele ale Revoluției și Mineriadei. Deși formulat într-un ton oficial, mesajul a fost interpretat de o parte a opiniei publice ca o reacție rece și chiar ostilă, mai ales în lipsa unei participări fizice la ceremoniile de comemorare.

„Președintele României, Nicușor Dan: Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, arată mesajul Administrației Prezidențiale de pe social media.

Atitudinea lui Nicușor Dan vine într-un moment în care societatea românească se află încă în proces de clarificare a trecutului post-comunist. Dosarele Mineriadei și Revoluției continuă să fie deschise în justiție, iar poziționările oficiale față de aceste episoade sunt adesea încărcate politic.

