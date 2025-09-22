Durere fără margini în Timiș! Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Iasmina, fata de 15 ani care a murit electrocutată

Durere fără margini în comuna Bucovăț, județul Timiș, unde sâmbătă, 20 septembrie, a avut loc înmormântarea adolescentei de 15 ani care și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat în baie. Sute de persoane au venit să își ia rămas-bun, transformând ceremonia într-un moment de solidaritate și compasiune pentru familia greu încercată. Comunitatea s-a adunat în număr impresionant, mulți alegând să poarte haine albe, în semn de respect și de omagiu pentru tânăra dispărută mult prea devreme.

Evenimentul tragic a avut loc în vara anului 2024, într-o zi care trebuia să fie aparent obișnuită. Adolescenta, elevă silitoare și plină de viață, a intrat în baie pentru a face un duș, însă un scurtcircuit neașteptat a transformat momentul într-o tragedie. În urma electrocutării, tânăra a fost găsită în stare critică și transportată de urgență la spital.

Iasmina a fost înmormântată

Medicii au reușit să îi salveze viața în acele clipe, dar starea ei a rămas gravă. Următoarele luni aveau să fie marcate de o luptă continuă între speranță și disperare. Timp de un an, fata a trecut prin tratamente complexe, internări repetate și transferuri între spitale din România și din străinătate. Familia a făcut eforturi uriașe pentru a-i oferi cele mai bune șanse la recuperare, apelând la centre medicale specializate, inclusiv la Institutul Guttman din Barcelona, unde se află pacienți cu afecțiuni neurologice severe.

Atmosfera a fost una copleșitoare, încărcată de emoție și de lacrimi. Momentul cel mai impresionant a fost eliberarea a mii de baloane albe spre cer, un simbol al sufletului care își ia zborul și care a lăsat întreaga comunitate în tăcere.

Tragedia care a lovit familia fetei a mobilizat întreaga localitate. Prieteni, colegi și cunoscuți s-au unit pentru a fi aproape de părinți în cel mai greu moment al vieții lor. Întregul sat a devenit martorul unei despărțiri sfâșietoare, iar imaginile surprinse la slujba de înmormântare reflectă cât de adâncă este rana lăsată în urma pierderii.

„Dragii mei…vreau să vă mulțumesc din suflet pentru tot! Ieri, a fost cea mai grea zi din viata mea! Sufletul meu, Iasmi a plecat la Dumnezeu… a plecat atât de liniștită si înconjurată de sute de oameni! Ați fost alături de ea, alături de noi de la începutul luptei… pana la final! Iasmi… exact ca și în poezie…‘Cum trăiesc oare fără tine?’ Vă rog din suflet, să o păstrați mereu vie in inimile voastre! așa cum a fost ea, zâmbitoare, veselă, prietenoasă, iubitoare si nebunatică! Iasmi…mereu vie in inima mea! Mama te iubește infinit!”, a transmis mama fetei.

