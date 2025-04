Durere pentru un concurent de la Chefi la Cuțite! Tatăl lui nu se simte bine: „Probabil ultimele ore din viața lui”

Clipe delicate pentru un concurent de la Chefi la cuțite. Andrei Flutur (19 ani) – care face parte din echipa portocalie a lui chef richard Abou Zaki, a lipsit motivat în ultima ediție a showului culinar de la Antena 1. Tânărul a izbucnit în plâns când a povestit cu ce probleme de sănătate se confruntă tatăl său. Ar putea fi ultima dată când își vede părintele în viață.

În ediția de marți, 29 aprilie 2025, Andrei Flutur, concurentul din echipa portocalie a lui chef Richard Abou Zaki, a fost nevoit să absenteze, di cauza problemelor din familia sa. Originar din Galați, tânărul de 19 ani trece prin clipe delicate de când a aflat că tatăl său are grave probleme de sănătate.

Tatăl concurentului a ajuns de urgență la spital, starea lui de sănătatea fiind extrem de delicată. În timpul testimonialelor, printre lacrimi, Andrei Flutur a mărturisit că părintele său a fost operat de două ori până acum, însă de data aceasta este nevoit să ia în calcul cel mai sumbru scenariu.

”Acum am aflat și eu că tata e pe ultima fază la spital, are septicemie, probabil ultimele ore din viața lui. El a fost operat de două ori la inimă și acum a răcit foarte grav, a fost internat în spital de când am intrat în concurs”, a declarat Andrei Flutur, la Chefi la cuțite.