E cel mai tare compliment făcut vreodată! Cine e vedeta care l-a primit: ”Tatăl tău e pirat?” Continuarea e fabuloasă

Emily Burghelea a intrat în a 30-a săptămână de sarcină și le-a povestit fanilor ei cu ce se confruntă de când a ntrat în al reilea trimestru. A primit, astfel, și cel mai tare compliment!

Emili le-a spus fanilor, între altele, că o cam ia somnul, indifferent unde se află. ”30 weeks pregnant. De când am intrat în cel de-al treilea trimestru, nu există zi în care să nu dorm măcar 30 de minute la prânz. Adorm involuntar, oriunde. În mașina (dar nu la volan), pe canapea, am adormit chiar si pe un scaun. În afară de aceste stări amuzante de somnolență, slavă Domnului nu mă confrunt cu alte simptome. Vreți să știși care este secretul meu? Fac sport și asta mă ajută enorm! Mișcarea mă face să mă simt și să arăt bine. A fost mai greu la început, pentru că mă simțeam fragile, însă după câteva antrenamente am realizat că de fapt sunt puternică și mai mult decât atât, cea mică părea încântată. Se mișca și ea în burtică, odată cu mine! Nu forțez nota, merg la sală de două, trei ori pe săptămână, dar se cunoaște!”, a scris Emily. (CITEȘTE ȘI: DETALIUL OBSERVAT LA IUBITUL LUI EMILY BURGHELEA! LORA A EXCLAMAT: ”PUTEAM SĂ JUR!”)

Avea să primească cel mai tare compliment. ”Emily, tatăl tău e cumva pirat? Că tu ești o comoară”, i-a scris una dintre admiratoarele fostei asistente TV.

Emily Burghelea este însărcinată în luna a șaptea și peste puțin timp va aduce pe lume primul ei copil. O fetiță pe care fosta asistentă tv și Andrei, iubitul ei, o visează în fiecare zi. Emily a apărut cu o nouă fotografie, emoționantă și aceasta.

Își ține, parcă, în brațe fetița care se face tot mai mare. ”Pe zi ce trece, fetița noastră se face din ce în ce mai mare! Sunt extrem de nerăbdătoare să o țin în brațe”, a scris Emily în dreptul fotografiei. Și facii nu a ratat ocazia de a o ”acoperi” cu aplauze. ”Ce frumoasă ești, îșți stă bine”, ”Ești superbă”, ”Mi-am activat clopoțelul la canalul tău”, ”Doamne, deci îmi doresc să te întâlnesc neapărat”, ”Poți rămâne toată viața însărcinată….îți stă foarte bine cu burtică”, ”Parcă ai fi o prințesă, ești atâta de frumoasă și o mămică minunată!”, ”Ce drăguț”, au scris admiratorii fostei asistente de la Acces Direct.