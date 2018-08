E celebră și probabil are cel mai obraznic posterior de pe plaja din Mamaia! Imaginile vorbesc de la sine…

Ioana Filimon continuă să atragă toate privirile cu formele sale sexy, la doi ani după ce a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din țara noastră.(Super oferte la accesorii gaming) Miss România a “incendiat” plaja din Mamaia, după ce a apărut în cel mai sexy costum de baie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA , vă prezintă cele mai HOT imagini ale verii, cu un puternic impact erotic.(CITEȘTE ȘI: CHEF SCĂRLĂTESCU A ”SĂRIT” LA PLAJĂ PE MISS ROMÂNIA! I-A PROPUS SĂ…)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Ioana Filimon pe una dintre plajele de fițe din stațiunea etalon a litoralului românesc.(Super oferte la accesorii gaming) Fotomodelul s-a relaxat alături de o prietenă, la fel de sexy, și a atras privirile tuturor.(NU RATA, AICI: MĂRTURII ÎN PREMIERĂ. NORA ȘEFULUI PSD A LEȘINAT DIN CAUZA EMOȚIILOR: ”ÎI ERA FOARTE FRICĂ DE…”)

În cel mai sexy costum de baie, cea care și-a adjudecat titlul de Miss România în anul 2016 a reușit să încingă imaginația reprezentanților sexului tare în momentul în care a intrat să se bălăcească în valuri înspumate alături de prietena ei. ”Joaca” celor două frumuseți a fost savurată pe deplin de toți bărbații ce roiau în jurul lor mai ceva decât albinele la miere. Este și normal până la urmă, fotomodelul este o prezență absolut încântătoare, și arată de-a dreptul năucitor în costum de baie, sexy și udă. Cu siguranță Ioana Filimon este, fără doar și poate, posesoare celui mai obraznic posterior din showbiz-ul autohton.(CITEȘTE ȘI: DRAGNEA JR. EXPLICĂ CE S-A ÎNTÂMPLAT CU MAMA LA NUNTA SA. DECIZIA LUATĂ DE BOMBONICA PRODANA: „M-A ANUNȚAT, CU CÂTEVA ZILE ÎNAINTE DE EVENIMENT, CĂ…”)

Ioana Filimon are o singură operație estetică

Ca orice miss care se respectă, Ioana Filimon este posesoarea unui corp de invidiat. Timișoreanca nu spune “NU” când vine vorba de actul artistic al unor fotografii extrem de senzuale. Așa că, în ultima vreme, fosta Miss România 2016, a renunțat la inhibiții și a început să pozeze cu din ce în ce mai puține haine pe ea, ajungând chiar la o serie de nuduri artistice.(NU RATA, AICI: MISS ROMÂNIA IOANA FILIMON A ”INCENDIAT” PLAJA DIN MAMAIA. ATENȚIE, IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT EROTIC!)

Miss România 2016 a recunoscut că are o singură operație estetică, cea de mărire de sâni, în rest este cât se poate de naturală. “Am o singură operație estetică, cea de mărire de sâni. Buzele sunt naturale, am repetat de 1.000 de ori, dar se pare că lumea este încăpățânată, mai încăpățânată camine, și nu vrea să mă creadă. Prima oară când am apărut în presă s-a spus că sunt operată, că am buze, nasul, sânii făcuți. Am zis și atunci, mi-am făcut doar sânii. Dacă mi-aș fi făcut și buzele, și nasul cred că aș recunoaște. E ceva normal în ziua de azi să ai operații estetice, mai ales dacă ai nevoie”, a declarat Ioana Filimon, în urmă cu ceva timp.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)