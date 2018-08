Mărturii în premieră. Nora șefului PSD a leșinat din cauza emoțiilor: ”Îi era foarte frică de…”

Gina Alexandra Tătulescu, devenită doamna Dragnea după nunta ”anului” ce a avut loc weekendul trecut la Palatul Snagov, a fost tot timpul o femeie frumoasă. În urmă 9 ani, nora șefului PSD a participat la cel mai prestigious concurs de frumusețe din lume.(Super oferte la accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate națională, imagini și amănunte senzaționale din culisele Miss Universe România la care a participat soția lui Dragnea Jr.(CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI E ISTORIE! DANS EPOCAL AL LUI LIVIU DRAGNEA! SALAM I-A CÂNTAT „LASĂ LUMEA SĂ VORBEASCĂ”, IAR LIDERUL PSD A „BĂTUT-O MĂRUNȚEL”)

În 2009, Gina Alexandra Tătulescu, nora șefului PSD Liviu Dragnea, s-a înscris în cea mai prestigioasă competiție de frumusețe cu speranța că va ajunge în finala din Bahamas pentru a reprezenta România la Miss Universe.

D.A.S (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a aflat ce s-a întâmplat în culisele Miss Universe România la care a concurat soția lui Valentin Dragnea și unde aceasta le-a avut ca rivale, printre altele, pe cunoscuta Andreea Tivadar și pe ex-asistenta TV Natalia Oneț.

Una dintre fostele concurente de la Miss Universe, renumitul model Andreea Tivadar, una dintre apropiatele norei lui Liviu Dragnea, a făcut mărturisiri de-a dreptul savuroase, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

”Am cunoscut-o destul de bine pe Alexandra. Am stat foarte mult în compania ei la aceea vreme. Înainte de finala de la Băneasa am stat două săptămâni în cantonament la hotelul Radisson. Alexandra era o fată foarte timidă și la locul ei. Era foarte simțită, mi-a plăcut foarte mult de ea. Îmi amintesc că îi era foarte frică de proba întrebărilor. Când eram în cantonament îmi spunea că se teme foarte tare să nu uite coregrafia sau să se împiedice în timp ce defilează. Cu câteva zile înainte de finală am participat la simularea concursului, iar la proba întrebărilor, Alexandra a leșinat din cauza emoțiilor”,ne-a mărturisit fosta colegă a Ginei Alexandra Tătulescu, Andreea Tivadar.

”Aflasem că tatăl Alexandrei este preot și din câte știu, ea nu i-a ascuns faptul că particiă la acest concurs de frumusețe. Ba, mai mult tatăl a susținut-o și a încurajat-o. Chiar dacă nu a câștigat, Alexandra s-a descurcat minunat”, ne-a mai spus Andreea Tivadar.

Nunta anului în România

Duminică (27 august) a fost o zi încărcată de emoții pentru Liviu Dragnea. Fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Gina Alexandra Tătulescu. Petrecerea a avut loc la Palatul Snagov, iar invitații au fost pe măsură. Au fost în jur de 1.000 de nuntași, care s-au distrat până la răsărit, iar socrul mare a fost sufletul petrecerii.

Măsuri sporite de securitate la Palatul Snagov, în ziua nunții lui Valentin Dragnea

Mai multe filtre de siguranță au fost coordonate în zona Palatului Snagov, unde a avut loc marele eveniment din viața liderului PSD. Primul, filtrul de pază care a verificat mașinile ce intrau pe drumul care duce spre Palat. Totul s-a făcut după o citire pe loc a listelor de invitați. Astfel, chiar premierul Dăncilă nu a putut scăpa de o primă "percheziție". Al doilea filtru, în apropiere de Palatul Snagov, unde invitații la nuntă au fost dați jos din mașini și preluați de alte autoturisme, puse la dispoziție de organizatorii evenimentului, dar sub supravegherea trupelor SWAT, cu ochii în patru. Și un ultim filtru, exact la intrarea în cortul unde a avut loc petrecerea. Fiecare invitat a fost verificat pentru ultima oară în acea seară, de oameni angajați de către firma care a organizat evenimentul anului.

