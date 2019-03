E informația-șoc a începutului de an! Procurorii DIICOT i-au deschis dosar pentru consum de droguri cunoscutului prezentator de la Antena 1!

Bombă în lumea televiziunii! Unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV a întâmpinat serioase probleme cu legea. Procurorii DIICOT i-au deschis dosar penal pentru consum de stupefiante. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informațiile șocante ale începutului de an. (CITEȘTE ȘI: FAMILIA LUI ABI TALENT STĂPÂNEȘTE MAHALAUA BUZĂULUI. TATĂL ”REGELUI PĂ ROMÂNIA” S-A RĂFUIT CU CLANURILE ȚIGĂNEȘTI + A FOST SUSPECT ÎNTR-UN DOSAR DE FALSIFICARE DE BANI!)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor detalii uluitoare despre situația cu care s-a confruntat unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din showbiz-ul românesc. (NU RATA, AICI: CINE ESTE ȘI DIN CE CÂȘTIGĂ BANI MIHAI THEODOR MINCU, VIITORUL GINERE A LUI GIGI BECALI! A FOST CUPLAT CU DANIELA CRUDU)

În urmă cu ceva timp, procurorii DIICOT i-au deschis dosar penal pentru deținere și consum de droguri lui Dan Badea, noul prezentator al show-ului ”iUmor” de la Antena 1. Potrivit unor surse judiciare, Dan Badea a trebuit să dea explicații în fața oamenilor legii după ce aceștia au descoperit că prezentatorul deținea substanțe interzise.

După ce Dan Badea s-a prezentat la audieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus soluția de renunțare la urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri în vederea consumului propriu. (NU RATA, AICI: FIUL MILIONARULUI PLAYBOY ȘI-A DAT PĂRINȚII ÎN JUDECATĂ, IAR NOI AM AFLAT DECIZIA DE ULTIMĂ ORĂ!)

Dan Badea va deveni tătic

“Era în preajma zilei mele de naştere (n.r. 27 iulie). Ea a venit cu o cutiuţă aşa… mai erau două săptămâni până la aniversare şi mi-a spus ori o deschid acum, ori aştept. Ce om normal la cap ar fi aşteptat. Am deschis. Înăuntru era un body, pe care eu i l-am făcut cadou la Crăciunul trecut, cu mesajul acesta de hai să ne apucăm de treabă şi testul acela. Am început să ţip prin casă şi să fac ca toate alea de bucurie. Te trec toate emoţiile în secunda aia.

Viaţa noastră s-a schimbat foarte mult în bine. Acum mă simt că am un scop, altul decât hai să mergem în vacanţă. E băieţel. La începutul lunii martie se va naşte. Este zodia Peşti. Am intrat în faza aia în care căutăm căruţ, pătuţ. Mi-am mutat casa la supermarket-ul de bebeluşi. Căutăm un nume special. Am spus că am putea chiar să alegem Dan, pentru că pe mine în buletin mă cheamă Robert Cristian. La botez mi s-a spus Dănuţ”, a povestit Dan Badea, în urmă cu ceva timp.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)