Se aude că solista Mellina este pe listele celor de la “Exatlon”, fratele Alinei Pană, Războinica din sezonul 1, dar şi soţul Andei Adam, Sorin Andrei Nicolescu. Deja s-au ales concurenţii şi doi dintre aceştia au fost anunţaţi oficial. Este vorba despre Silvia Stroescu, campioană olimpică la gimnastică, dar şi Mirel Drăgan, multiplu campion naţional, european şi mondial, la Kempo. Cei doi vor concura în echipa „Faimoşilor”, pe traseele complicate din Republica Dominicană.

Cine sunt cei doi „Faimoși”

Silvia Stroescu a obținut aurul olimpic, cu echipa de gimnastică a României, la Atena, în 2004. În același an, devenea campioană europeană, cu echipa, la Campionatele Europene. În 2001, Silvia Stroescu aducea, de asemenea, medalia de aur României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Gent (Belgia). Sportiva are în palmares 24 de titluri internaționale și 17 titluri naționale, iar acum este, oficial, una dintre componentele echipei „Faimoșii”, la Exatlon 2.

„Am urmarit primul sezon „Exatlon” si am remarcat ca este o emisiune care promoveaza sportul si valorile sportive, motiv pentru care pornesc, cu bucurie, in aceasta competitie. Consider ca este o adevarata provocare, atat din punct de vedere al aptitudinilor, al pregatirii fizice, cat si din punct de vedere al confortului cotidian. Va trebui sa imi demonstrez mie insami ca ma pot adapta la conditii diferite de efort si de convietuire. Imi lipsesc foarte mult cantonamentele, antrenamentele si competitia in sine, lucruri pe care le voi retrai, cu siguranta, la „Exatlon.”, a declarat Silvia Stroescu.

Mirel Drăgan este multiplu campion mondial, european şi naţional la Kempo. El se alătură echipei Faimoşilor de la „Exatlon”, gata să demonstreze şi pe traseele complicate din Republica Dominicană, că spiritul de competiţie şi dorinţa de a câştiga premiul de 100.000 de euro sunt cei mai buni antrenori.

Mirel Drăgan e unul dintre cei mai valoroşi şi consecvenţi luptători de Kempo din România. Are în palmares 14 trofee de campion mondial şi a luptat în cele mai importante competiţii din Europa, Asia şi SUA.