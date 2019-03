E oficial! Vedeta și-a dat demisia de la Pro TV. Cu cine a semnat

Și demisiile fac parte din viața unei vedete, iar un sfârșit înseamnă – firește – un alt început. Se deschid noi perspective și se fac noi planuri de viitor. O vedetă incontestabilă a postului Pro TV va părăsi echipa alături de care a lucrat foarte mulți ani și va începe o nouă activitate.

Costi Mocanu, căci despre el este vorba, va lucra la Federația Română de Fotbal și va fi consilier pe zona de marketing. Conform fanatik.ro, aceasta este o lovitură de imagine pentru președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Costi Mocanu a fost reporter, redactor şef al redacţiei de sport, şef de departament şi a condus toate canalele media din PRO TV. După mai bine de 25 de ani, Costi Mocanu şi trustul PRO vor merge pe drumuri separate.

”Nu voi mai fi angajat al Pro TV”

Costi Mocanu afirma, acum două săptămâni, că nu va mai fi angajat al postului Pro Tv. Dar menționa, totodată, că este vorba despre ”genul de divorț în care ei rămân foarte buni prieteni”.

„În mod clar, nu voi mai fi angajat al Pro TV, nu voi mai avea vreo poziție în grup. Pot spune că între noi a fost un parteneriat foarte ok și ne propunem să îl continuăm, dacă e cazul, în aceiași termeni de amiciție. Chiar este genul de divorț în care ei rămân foarte buni prieteni. Avem un acord de principiu să continuăm să colaborăm în felurite proiecte – comentariile sportive sunt incluse. Dar nu este literă de lege. Nu e obligatoriu. Doar dacă voința comună a părților se manifestă. Discuţii avansate cu altcineva? Avansat e mult spus, dar vorbesc cu oameni. Ceea ce pot spune este că, acum, cea mai înaintată discuție nu are legătură cu televiziunea. Dar nu am luat nicio decizie”, spunea, în urmă cu două săptămâni, Costi Mocanu, citat de paginademedia.ro.