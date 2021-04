Pare a fi soluția viitorului pentru ingredientul din care se va face pâine! A fost testat, în premieră, la Universitatea de Agronomie din Iași! Pâinea este făcută din făină de greier. Inițiatoarea proiectului este șef de lucrări dr. Otilia Cristina Murariu, din cadrul Facultății de Agricultură

Prima pâine din făcună de greier a fost coaptă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. În laboratoarele de microproducție ale USAMV Iași dedicate panificației și patiseriei, profesorii și studenții realizează și alte produse inedited, cum ar fi pâinea cu affine sau cu sfeclă roșie și morcov. (CITEȘTE ȘI: EL ESTE OLTEANUL CARE A READUS LA VIAȚĂ UN OBICEI STRĂVECHI. LE-A CONVINS PE BĂTRÂNELE DIN SAT SĂ FACĂ PÂINE LA ȚEST, ÎNTR-O BRUTĂRIE ARTIZANALĂ)

E ultima fiță la Iași: aluat cu făină de greier! Pâinea conține 70 de insecte

Revenind la pâinea cu făină de greier, se utilizează nu mai puțin de 70 de insect pentru un produs. Experții spun că greierii au un gust destul de neutru, în schimb valoarea nutrițională este mai mare. „Pâinea din făină de greier este reprezentată de un produs obținut din făina albă de grâu, prin utilizarea unui adaos de făină de greier într-un procent de 3 la sută alături de maia naturală obținută din fermentația naturală a unor fructe. Și, bineînțeles, apă și sare. Făina de greier nu conține gluten, iar în combinație cu unele materii prime din aceeași categorie ar putea fi consumată de persoanele care au intoleranță la gluten. Punctul de plecare a acestei idei a avut loc în 2011, când am participat împreună cu unii cercetători din Italia la determinarea conținutului de proteine și aminoacizi din unele insecte”, a dezvăluit Otilia Cristina Murariu, din cadrul Facultății de Agricultură, pentru bzi.ro. (NU RATA: POVESTEA EMOȚIONANTĂ A LUI TATAIA ION ȘI A SOȚIEI SALE, TUDORA. LA 93 DE ANI, BĂTRÂNUL TRAVERSEAZĂ DOUĂ DEALURI PENTRU A CUMPĂRA O PÂINE ȘI NU ARE CURENT ELECTRIC)

Doctorul Otilia Murariu avea să continue explicațiile. „Prin testările actuale am observat că produsele rezultate din făină de greieri au un gust neutru, iar singura modificare pe care o produc asupra produsului de panificație constă într-o închidere ușoară a culorii pâinii. Din punct de vedere nutritiv, acest produs este îmbunătățit în ceea ce privește conținutul în proteine, vitamina B12, fier și fibre. Pentru populație nu va fi disponibilă, deocamdată. Ne aflăm în faza de testare. Am produs această pâine în premieră și are un gust foarte bun. Acest produs poate reprezenta o soluție pentru alimentația planetei în viitor, având în vedere că proteina prezentă în făina de greieri este completă, la fel cum se găsește în pește, carne, produse lactate, ouă, deoarece conține toți aminoacizii esențiali”, a mai punctat ea.

Sursa foto: pixabay.com