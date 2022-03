Ea ar putea să-l convingă pe Putin să oprească războiul. Doar de ea ascultă

Ea ar putea să-l convingă pe Putin să oprească războiul. Este vorba despre amanta liderului de la Kremlin, Alina Kabaeva, care, potrivit unor surse, este singura persoană de care preşedintele rus ascultă.

Vladimir Putin a fost căsătorit cu Lyudmila Ocheretnaya, însă relaţia lor s-a terminat în 2014. Cei doi au împreună două fiice, Maria şi Katerina. După separarea de mama copiilor săi, preşedintele Rusiei şi-ar fi refăcut viaţa cu Alina Kabaeva, o gimnastă care a cucerit medalia de bronz la Sydney 2000 şi aurul olimpic în 2004, la Atena.

Astfel, conform corrieredellosport.it, prietenii ei o roagă să revină în Rusia pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Femeia de 38 de ani se află în acest moment în Elveţia, potrivit aceleaşi surse.

Informaţia potrivit căreia ar avea o relaţie cu Vladimir Putin nu a fost niciodată confirmată de cei doi.

Detalii despre amanta lui Vladimir Putin

Irina Deleanu a dat detalii despre amanta lui Vladimir Putin în cadrul unui interviu. Președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică a avut mai multe întâlniri private cu aceasta de-a lungul timpului.

„Sigur că o știu bine pe Alina Kabaeva. Când eu concuram la senioare, ea era junioară. Vă pot spune doar că a fost una dintre cele mai talentate gimnaste din lume. Avea tot ceea ce-i trebuie pentru a fi pe podium. Făcea individualul compus impecabil.

După ce ne-am retras din gimnastică ne-am întâlnit la multe competiții internaționale, ea fiind ambasadoarea gimnasticii ritmice mondiale. Am discutat de foarte multe ori. Are o finețe aparte. Despre ceea ce s-a scris în privința unei relații a ei cu Vladimir Putin, nu știu dacă este sau nu așa. Zvonuri sunt foarte multe și apar tot timpul. Dar nu am o informație certă în acest sens”, a spus Irina Deleanu pentru prosport.ro.

Sursă foto: Instagram