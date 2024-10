Ea e tânăra care l-a luat acasă pe Mario Fresh! Ups, e celebră și ea. FOTO

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO vă dezvăluia că Mario Fresh încearcă să o uite pe Alexia Eram și a ieșit la club în căutare de noi pretendente și nu a plecat acasă cu mâna goală. Artistul și-a făcut „lipeala” cu o tânără frumoasă care, surpriză, este și ea celebră. Cine este cea care l-a luat acasă pe Mario Fresh?

Recent, Mario Fresh și-a scos talentele de Don Juan la înaintare și a ieșit la agățat la Loft. După ce s-a întreținut toată seara cu mai multe domnișoare, în cele din urmă a ajuns lângă Nadd Hu, o celebră influenceriță. Cei doi și-au început povestea la club, iar la final blondina l-a luat acasă pe cântăreț (Vezi mai multe detalii AICI).

(CITEȘTE ȘI: ALEXIA ERAM IUBEȘTE ACUM FĂRĂ REȚINERI! PREZENTATOAREA DE LA PROTV ȘI FRATELE MAI MIC LE-AU DAT ”BINECUVÂNTAREA”! FIICA ANDREEI ESCA L-AR FI AVUT ”PE DREAPTA” DE CÂND ERA CU MARIO FRESH)

Așa cum spuneam, după ce au schimbat câteva vorbe în club, Mario Fresh și Nadd Hu au plecat împreună acasă. Nu știm ce exact s-a înfiripat între cei doi, dar putem bănui că aceștia tatonează terenul și cine știe ce anunț vor face în curând.

Cert este că Nadd Hu, Nadia, pe numele său real, a reușit să îl cucerească pe fostul Alexiei Eram. Tânăra are 27 de ani și este jumătate româncă, jumătate chinezoaică și a copilărit în România. Ea este o creatoare de conținut, vloggeriță și se bucură de o comunitate mare în mediul online.

În anul 2018, aceasta a absolvit Universitatea de Arte din București și este pasionată de modă și make-up, dar a cochetat și cu domeniul muzical, în urmă cu ceva timp.

„Era o nebunie mare când eram mică. I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut-o și pe asta”, declara Nadd Hu.