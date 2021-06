Ea este fata de care ascultă câinii din Giurgiu. „Sunt copiii mei!”

Roberta Sîrbu lucrează în Serviciul Criminalistic din Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu. Are „pe mână” doi câini de serviciu, ambii rasa Ciobănesc german: Kabar, în vârstă de 6 ani, specializat în detectare miros uman, și Xena, în vârstă de doi ani, specializată pe patrulare-intervenții. Roberta are 23 de ani, este născută pe 8 mai 1998, studentă în ultimul an la Facultatea de Drept, iar după finalizarea facultății va continua studiile pentru a rămâne în poliție, ca viitor ofițer, dar cu condiția de a nu renunța la câini. Probabil că (mai în glumă, mai în serios) îi va lua cu ea la Academie.

„Iubesc ceea ce fac, iubesc animalele, dar mai am și alte pasiuni numai de «fete»: îmi place să mă dau cu parapanta! În copilărie, am avut și păpuși, și mașinuțe, dar cred că m-am jucat mai mult cu cele din urmă, copilărind printre băieți! De asemenea, iubesc cititul, îmi place foarte mult Dostoievski”, povestește Roberta.

„Nu regret niciun moment”

Deși jucăuși în prezența conducătorului de câini, ambii sunt destul de periculoși, fiindu-le dezvoltată latura agresivă, ca urmare a cursurilor urmate la Centrul Chinologic Sibiu.

Pe Kabar l-a preluat din luna octombrie 2020, de la un alt polițist, în timp ce pe Xena o are în dotare încă de acum doi ani, pe când aceasta era un pui de doar cinci luni.

„Sunt niște câini extraordinari, m-am atașat de ei din prima clipă. Xena îmi este mai apropiată de suflet, fiind femelă și, probabil, între fete, întotdeauna există o complicitate, dacă îi pot spune așa”, explică Roberta.

Despre lucrul cu un partener necuvântător, Roberta Sîrbu spune că este o plăcere.

„Nu credeam că m-aș putea atașa și lucra atât de bine cu câinii. E drept, pasiunea pentru poliție, pentru munca de polițist, o am încă de mică, tatăl meu fiind fost polițist. Iar în familie, toți suntem iubitori de animale, așa că a fost doar un pas până la a deveni conductor de câini.

(VEZI ȘI: EI SUNT CEI MAI BUNI CAMARAZI AI JANDARMILOR DIN BACĂU. ȘASE CIOBĂNEȘTI GERMANI SE ANTRENEAZĂ CA ÎN FILME)

Latura conducătorului de câine am observat-o la un vecin, care acum îmi este coleg de muncă, și îl tot vedeam pe el cu câinele, de care m-am atașat. Mi-am spus, la acel moment, că același lucru îmi doresc și eu să fac mai departe… Nu regret niciun moment că am ajuns să lucrez cu un câine… Mă rog, cu doi, în cazul meu!”, mai spune Roberta Sîrbu.

Cum a ajuns să lucreze cu Xena și Kabar

Pasiunea pentru animale a început cu ceva vreme în urmă, când familia a încropit o mini-fermă, mai exact cinci cai, care au fost până de curând la Adunații Copăceni, dar acum sunt la Frătești.

„Am crescut încă de mică printre animale, căței, pisici, cai… Dar dacă ar fi să aleg întreg cal și câine, îmi este imposibil! Iubind animalele, sunt în imposibilitatea de a face acest lucru. Atât caii, cât și câinii, au laturile lor frumoase”, arată tânăra polițistă.

(NU RATA: POVESTEA CÂINILOR-EROI DE LA CRAIOVA)

Înainte de a ajunge la Serviciul Criminalistic Giurgiu, Roberta a fost angajată a Poliției din Orașul Bolintin Vale, unde a lucrat tot pe postul de conducător de câine. Încadrarea sa în această funcție a fost în anul 2017, cu patru ani în urmă, când unde a și preluat-o pe Xena, la vârsta de cinci luni. Din luna septembrie a anului trecut, Roberta a fost detașată la Giurgiu, în cadrul IPJ, unde l-a preluat și pe Kabar. La acest moment, lucrează cu amândoi.

Cum decurge o zi cu cei doi „parteneri”

Lucrează la program de opt ore, tocmai pentru a le putea asigura celor doi parteneri necuvântători timpul necesar. Minim două ore pe zi, hrană, adăpare, plimbări în natură. Și, din când în când, câte o escapadă pe malul Dunării, unde cei doi câini se simt în largul lor și unde le place, la nebunie, să înoate. Fac și exerciții, recompensele fiind pe măsură. Kabar preferă jucăriile, iar Xena nu refuză niciodată o recompensă în hrană. Dar, de cele mai multe ori, un BRAVO spus din suflet sau o mângâiere, în treacăt, face mai mult decât orice recompensă.

Este clar, orice câine polițist, undeva, la vârsta de zece ani, intră „la pensie”. Iar Roberta Sîrbu știe de pe acum ce va face: îi va lua acasă, pentru că, în perioada de când lucrează împreună, au devenit membri ai familiei! Pe care, nici în ruptul capului, nu poate concepe să îi lase printre „străini”!

La IPJ Giurgiu sunt în serviciu cinci câini: cei doi ai Robertei, unul la Poliția Orașului Mihăilești și alți doi la Serviciul Acțiuni Speciale.

Peste 30 de grade și sub zero, câinii de urmă nu pot fi folosiți

Dacă, în ceea ce îl privește pe Kabar, singura acțiune mai amplă a fost legată de evenimentul organizat de IGPR la sfârșitul lunii mai, în colaborare cu Poliția de Frontieră Giurgiu, ce a avut drept scop depistarea migranților ilegali sau a deșeurilor transportate fără documente specifice, Xena și-a făcut „debutul” la târgurile de Sf. Dumitru, organizate la Bolintin Vale, unde, alături de Roberta Sîrbu, a asigurat ordinea și liniștea publică.

„Pentru a da randament, câinii de urmă, cum este Kabar, trebuie să fie folosiți în anumite condiții. Temperaturile nu trebuie să depășească 30 de grade Celsius, dar nu îi putem folosi nici la sub zero grade. Astfel că, de când l-am preluat, nu am prea avut ocazia de a interveni”, mai mărturisește tânăra conducătoare de câini giurgiuveană.

Prezența lor este un factor ce impune teamă, astfel că Roberta este apărată de orice eveniment neplăcut, atunci când este în preajma celor doi parteneri. Cât despre colegi, aceștia o susțin. Au avut, posibil, o doză de surpriză, dar au acceptat-o, și chiar au ajutat-o.

Desigur, de-a lungul timpului, au existat și momente de cumpănă, în care tânăra a crezut că va pierde unul dintre parteneri. Este vorba despre Xena, care, la un moment dat, a luat un virus, problemă de sănătate ce a necesitat o perioadă mai lungă de tratamente și… de emoții! „Nici nu știu cum aș reacționa dacă aș rămâne fără vreunul dintre ei… Există riscuri din punct de vedere al sănătății, dar și la vreo acțiune. Și ei sunt predispuși, ca și oamenii, la pericole”, spune Roberta Sîrbu.

Câinii-polițiști, mult mai mult decât animale de companie

Dacă ar fi să îi caracterizeze pe cei doi câini, o face aproape fără ezitare.

„Agresivi sunt amândoi. Kabar este mult mai ascultător, Xena este răsfățata casei, foarte deștepți, nu mă tem că nu voi da randament la vreuna dintre activități. Într-un cuvânt, sunt copiii mei!”, spune Roberta.

Deși giurgiuvenii se uită cu drag la cei doi căței, și și-ar dori să îi alinte, sfatul Robertei este, întotdeauna, același: „Păstrați distanța, pentru binele dumneavoastră”.

Peste perioada de pandemie au trecut mai greu, din cauza situațiilor periculoase, toate întâlnirile lor ținându-se la baza din municipiu, și mai puțin pe străzi. Dacă cineva și-ar dori să îmbrățișeze cariera de conducător de câine-polițist, recomandarea Robertei Sîrbu este clară: tărie de caracter, pentru că, pe lângă dragoste, trebuie să le dea și corecții.

(NU RATA: CÂINII DE LA DINAMO ȘI-AU DUS CÂINII LA GRĂDINIȚĂ ȘI LA DRESAJ)

Pe de altă parte, disponibilitatea la pre-dresaj și dresaj, câteva luni în care ești departe de familie și de cei dragi. Dar, nu în ultimul rând, trebuie să fii conștient că un câine partener are nevoie de timp, ai răspundere mai mare decât la un simplu animal de companie!

Până acum, niciunul dintre cei doi nu a fost recompensat cu vreo distincție pentru activitate dar… nu este timpul trecut!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.