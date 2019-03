CANCAN.RO schimbă destine: proprietara unui adăpost de câini din Dolj l-a luat în plasament pe copilul din Vâlcea care salvează animale. Daniela Popovici a citit pe site-ul nr. 1 din România povestea băiețelului, iar instanța i-a aprobat deja cererea de luare în plasament. Poveştile de viaţă ale celor doi au fost prezentate pe larg de site-ul nr.1 din România şi astfel s-au cunoscut. (CITEȘTE ȘI: 400 DE CÂINI, ÎN PERICOL DE A MURI DE FOAME)

Ea este proprietara a peste 600 de câini şi are un adăpost propriu într-o comună din judeţul Dolj, Desa. El este internat într-un centru de plasament din judeţul Vâlcea şi salvează animale, după care le caută stăpâni. S-au cunoscut, iar femeia a decis acum să-l ia în plasament.

“Cererea de luare în plasament a fost aprobată”

“Bună seara prieteni! Ultimele zile au fost foarte încărcate, am fost prinsă între plângeri și sesizări făcute împotriva mea și a cățeilor mei. Am uitat să vă anunț ceva foarte important pentru mine. Am fost la Vâlcea și am făcut primul pas și anume CEREREA DE LUARE ÎN PLASAMENT A COPILULUI COSTI. O seară liniștită!”, a scris Daniela Popovici pe pagina de socializare.

Vestea cea bună a venit foarte repede.

“Bună ziua prieteni,

Am primit ceva mai devreme vestea de la copilul COSTI, că cererea de luare în plasament pe care am depus-o marți a fost aprobată. Vom proceda la următorii pași. Vă iubesc, oameni minunați, vă iubesc că îmi sunteți alături. Să aveți parte de o zi frumoasă", a postat proprietara adăpostului de câini de la Desa.

Nu îşi imaginează viaţa fără câini, dar nici fără Costi

Daniela nu are copii şi îşi doreşte foarte mult ca micuţul Costi să ajungă în sânul familiei ei. Nu îşi imaginează viaţa fără câini. Fără a fi înconjurată de zeci sau chiar sute de animale. Este povestea incredibilă a Danielei Popovici din Desa, Dolj, care, pe lângă un adăpost pe care l-a înfiinţat la marginea localităţii, a adunat în curte şi în casă nu mai puţin de 100 de câini. Mai mult decât atât, doarme în pat cu peste 10 câini de care nu se poate despărţi niciodată. A pierdut o avere din munca în străinătate, dar nu regretă nimic.

“Am pornit la drum animaţi de dorinţa de a SALVA, IUBI şi RESPECTA toate formele de viată, mânaţi fiind de dragostea nemărginită pentru animale. Misiunea noastră este de a oferi adăpost şi îngrijire tuturor fiinţelor necuvântătoare care au nevoie de noi, fie că sunt abandonate, fără stăpân, abuzate sau bolnave”, a spus Daniela.

Costi salvează animalele rănite și le oferă spre adopție

La rândul lui, Costi este un copil de numai 16 ani, de la un centru de plasament din Vâlcea, care a reuşit, în ultimii trei ani, să pună pe picioare o asociaţie pentru protecţia animalelor. Ca un veritabil Tarzan modern, Costi Țițirigă adună animalele rănite sau abandonate de pe străzile din Râmnicu Vâlcea, le sterilizează şi le oferă spre adopţie.