Dragostea pentru animale nu are limite. Cel puţin în cazul unei femei dintr-o comună din judeţul Dolj, care a muncit ani buni în străinătate, iar toţii banii pe care i-a strâns i-a investit într-un adăpost pentru animale. Are 400 de câini, însă acum cere ajutorul oamenilor pentru că nu mai are bani să cumpere mâncare pentru patrupede. Primeşte din când în când hrană de la o asociaţie din Germania, dar nu este suficient. vă prezintă povestea ei inedită.

“Toate durerile mele le ştiau cățeii”

"M-am născut şi am crescut până mi-au crescut şi mie aripile să zbor, în sud-vestul României, pe malul de sus al Dunării, în comuna Desa de lângă orașul Calafat. Atunci când eu, copil, aveam supărarile mele, nu îmi găseam alinarea la sora mea, ci în fundul curţii, în gluga de coceni, cu căţeii în braţe.

Toate durerile mele le ştiau cățeii. Când mi-am luat zborul am plecat la Bucureşti ca să învăţ carte şi să am serviciu, dar am avut întotdeauna căţei lângă mine. Apoi timpurile s-au schimbat şi serviciile s-au desfiinţat. Având o mama destul de în vârstă, cum tata decedase, m-am întors în locul meu natal. Aici, ca peste tot în România, oamenii au devenit iresponsabili cu animalele. Şi am început să le strâng încetul cu încetul. Ajunsesem pe la 30 de câini şi nu mai făceam faţă cu cheltuielile, aşa că am încercat şi eu marea cu degetul, ducându-mă în Italia la muncă împreună cu soţul meu, animalele de acasă rămânând în grija mamei", îşi începe povestea Daniela Popovici. A strâns bani în Italia şi a venit acasă, unde a făcut un adăpost.

“Mama câinilor” din Italia și din România

"Nici în Italia nu stăteau lucrurile prea bine cu animalele. Aşa că m-am pus pe treaba: să salvez câini şi pisici. Ca să-i îngrijesc am căutat o casă amărâtă, dar cu curte. Nu conta confortul nostru, ci confortul animalelor. Şi uite aşa banii câştigaţi prin muncă îi dădeam pentru animale şi în Italia şi în România. Până la urmă a trebuit să ne întoarcem acasă ca să avem grijă şi de părinţi, nu numai de animale.

Din banii pe care îi mai aveam am cumpărat o dubiţă cu aer condiţionat ca să pot transporta animalele (15 câini şi 13 pisici) în siguranţă 2.800 km. Acasă am redescoperit o lume şi mai indiferentă şi mai rea. Nu puteam trece nepăsătoare pe lângă suflete fără grai, suferinde, care îmi ieşeau în cale şi mai luam câte unul acasă", mai spune femeia. Şi aşa a ajuns acum să aibă 400 de câini.

„Am înfiinţat o asociaţie pentru a putea proteja animalele. Nu vreau să trăiesc ziua în care cineva să mă sune şi să-mi spună că un suflet are nevoie de ajutor şi eu să nu pot să fac nimic”, mărturisește Daniela.

„Aşa se face că, în gospodăria din comuna Desa, judeţul Dolj, au ajuns sute de animale: cei mai mulţi sunt câini, apoi urmează pisicile, berbecuţii şi caii", adaugă femeia. Necuvântătoarele au ajuns în gospodăria Danielei de prin toate colţurile ţării. Numai că femeia nu mai are acum bani să îi întreţină şi apelează la voluntară.

“Nu am importanță eu, ci căţeii…”

„Vreau să scriu să vadă şi să înțeleagă toată lumea şi toţi cei care vor să ajute asociația « Măriuţa » şi cei care critică şi fac comentarii, fără să știe adevăratele probleme pe care le au acolo şi cu care se confruntă acest adăpost şi implicit cea care îl deține, Daniela Popovici. Am fost săptămâna trecută şi am făcut voluntariat, nu asta este ideea acestei postări şi nu am importanță eu, ci căţeii de acolo…

Vreau să înțelegeți cu toții cum sunt îngrijiți acești căței, foarte bine, am stat două zile acolo, plecând pe ideea că merg câteva ore şi mă întorc acasă însă nu am putut să plec şi să las această femeie singură şi cu atâtea probleme… am găsit-o pe Daniela, un om minunat care iubeşte într-un mod extraordinar şi sincer animalele… Este doar ea şi face totul singură la peste 400 de suflete!!!..

Sunt un om discret şi nu îmi place să fac ori să vorbesc despre lucruri care nu sunt, însă Daniela Popovici există la fel cum există şi adăpostul pe care îl are în grija şi acele suflete nevinovate şi pure şi dacă noi nu ajutăm nu o poate face nimeni iar ea este depășită de situație, are nevoie de înțelegere şi susținere. Haideți să o ajutăm, să nu mai criticăm şi să fim alături de acești căței din adăpost așa cum ea, Daniela, ajută şi nu refuză pe nimeni când este anunțată de un cățel cu probleme… se poate, orice se poate dacă există voință, iar fără noi, oamenii, nimic nu se va schimba…

Vreau să cred că încă suntem umani, că încă avem iubire necondiționată de oferit, că încă putem face lumea să fie mai bună", a postat, pe pagina de socializare a asociaţiei, o voluntară, Roxana Voinea.

Cei care vor să o ajute pe Daniela Popovici o pot găsi la adăpostul ei de la Desa, judeţul Dolj. Orice donație, cât de mică, ajută:

Beneficiar: Asociația pentru protectia animalelor Măriuța.

Adresa: Str. Alexandru Vlahuță 89, Desa, Jud. Dolj, 207225

IBAN RON: RO63BRDE170SV37819291700

IBAN Euro: RO18BRDE170SV40406211700