Ea este Mihaela, tânăra de 23 de ani care a murit cu tatăl ei, după ce a plonjat cu mașina în apele înghețate ale râului Olt. Ce a apucat să facă înainte să-și dea ultima suflare

Tragedie fără margini într-o familie din Vâlcea! Mihaela Popa, o tânără de 23 de ani, a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens, lovind un parapet, iar mai apoi, plonjând în râul Olt. În autoturism, se mai aflau nepoțelul ei de doar 5 ani și tatăl său de 68 de ani. Doar copilul a mai rămas în viață, iar acum se luptă să trăiască. Cazul i-a șocat pe apropiații șoferiței. Mai mult decât atât, au fost surprinși să afle ce a făcut aceasta înainte ca vehiculul să se scufunde.

Marți, în data de 4 februarie 2025, un accident cumplit a avut loc în comuna Racovița, județul Vâlcea. Mașina în care se aflau un băiețel de 3 ani, mătușa și bunicul lui a plonjat în râul Olt. Din păcate, martorii s-au uitat neputincioși cum se scufundă autoturismul, până la sosirea pompierilor.

„Când am ajuns, era mașina în Olt, ne-am uitat și nu am avut ce să facem, nu s-a băgat nimeni s-o scoată până când au venit pompierii… cam 10-15 minute (n.r. au stat sub apă)”, a spus un martor.

Citește și: Tragedie în Satu Mare! Un medic stomatolog a murit într-un accident rutier

Mihaela și tatăl său, Nicușor Popa, au trăit clipe de groază înainte de a se stinge din viață. Aceștia nu au reușit să iasă singuri din mașină, însă tânăra a găsit puterea de a suna la 112 atunci când a văzut că autoturismul se scufundă.

Pompierii au ajuns la fața locului după 17 minute de la apelul victimei și au demarat o amplă operațiune de salvare. Misiunea le-a fost îngreunată de faptul că mașina a fost purtată de curenți aproximativ 80 de metri. În cele din urmă, cei trei au fost extrași din vehicul.

Mihaela și tatăl ei s-au stins din viață la spital. Micuțul de 5 ani a supraviețuit, dar se luptă să trăiască. Băiețelul a fost internat în stare critică la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, iar prognosticul medicilor rămâne rezervat.

Comunitatea din comuna Perișani este în stare de șoc și nu își explică tragedia. Mihaela provenea dintr-o familie numeroasă, cu 12 frați. Una dintre surorile sale a povestit, cu o mare durere în suflet, ultima convorbire cu tatăl său.

„Tatăl şi fiica să moară în acelaşi accident… dezastru! Ieri la ora 14.00 am vorbit cu ea, am vorbit cu tata și azi-noapte am auzit că a murit. Nu-mi vine să cred. La 02.00 am sunat la UPU Sibiu să întreb de tata. Sora mea a murit la Vâlcea, iar tata și nepoțelul au fost duși la spital la Sibiu. Am sunat azi-noapte, sunt fiica lui Popa Nicușor și vreau să știu starea lui. Din păcate, mi-au spus că tata a decedat. Mi-a rupt sufletul… După 2 ore am auzit că a murit și sora…”, a spus sora Mihaelei, potrivit vocea-valcii.ro.