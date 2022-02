Ea este prima iubită a lui Mihai Petre. Cu cine s-a iubit câștigătorul de la “Asia Express” înainte de Elwira

Toată lumea îl cunoaște pe Mihai Petre, dar puțini sunt cei care știu că înainte să se cupleze cu Elwira Duda, cunoscutul coregraf și dansator s-a iubit cu o altă femeie care, în prezent, este soția unui prezentator de televiziune și de radio.

De mai bine de 20 de ani, Mihai Petre trăiește o poveste de dragoste alături de Elwira Duda, cu care este și căsătorit. Cei doi s-au cunoscut când erau adolescenți, la un concurs de dans. S-au plăcut pe loc și, într-un final, au ajuns în fața altarului.

În prezent, Elwira și Mihai Petre locuiesc într-o casă de vis, împreună cu cele două fete pe care le au împreună. Câștigătorii de la “Asia Express” se completează reciproc și sunt împliniți din toate punctele de vedere.

Relație în liceu cu Gabriela, actuala soție a lui Mihai Morar

Însă, înainte să se îndrăgostească unul de celălalt, amândoi au avut alte mari iubiri în viața lor, potrivit showblitz.ro. Pe când avea 16 ani, Mihai Petre a avut o relație cu Gabriela, o liceană cu care, la început, a fost doar prieten.

Ulterior, între ea și Mihai Petre a luat naștere o poveste de dragoste adolescentină, care a durat o perioadă. Se pare că Gabriela, care este actuala soție a lui Mihai Morar, a fost marea dragoste a cunoscutului dansator, înainte de Elwira.

Cum a cucerit-o Mihai Petre pe Elwira. Unde s-au întâlnit pentru prima dată

Elwira și Mihai Petre, câștigătorii celui de-al patrulea sezon “Asia Express”, ediția ”Drumul Împăraților”, au o poveste de viață pe care puțini o cunosc. Recent, dansatorul a dezvăluit cum a cucerit-o pe șoția sa, dar și unde s-au întâlnit prima dată.

“Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca tine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, a povestit Mihai Petre.

