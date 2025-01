Echipa vrea să-l dea afară, dar Stelian Ogică promite să-l transforme pe fiul Dianei Șoșoacă într-o vedetă a fotbalului

Andrei Georgescu, fiul senatoarei Diana Șoșoacă, legitimat la echipa Roberto Ziduri din județul Dâmbovița, a fost evaluat la sânge de președintele clubului, care l-a criticat pentru lipsa de disciplină și rezultatele slabe pe teren – fără goluri marcate până acum. În apărarea tânărului a sărit Stelian Ogică, fost aspirant la o carieră în fotbal, care promite să-l transforme într-o stea a Ligii a 2-a: „Cu mine antrenor, îl fac de Superligă! Trebuie doar să fie ascultător și muncitor”.

Într-un interviu acordat pentru CANCAN, Toma Bobeică, președintele echipei Roberto Ziduri, a făcut o ”radiografie” usturătoare carierei de fotbalist a lui Andrei Georgescu, fiul Dianei Șoșoacă.

,Sincer, nu suntem mulțumiți. Pentru un jucător care a jucat la nivelul Ligii 3, e slăbuț. În plus de asta, a lipsit de la meciuri și la antrenamente. Are contract cu noi până-n vară. Nu am la mine situația exactă, dar cred că a jucat pentru noi în 3 sau 4 meciuri ca fundaș central. Au fost probleme mari de poziționare în teren, greșeli… De alergat el aleargă, dar știi proverbul cu calul… Probabil nici nu a fost învățat tactica! El a sunat să-i dăm drumul să plece de la noi la Liga a 5-a. Probabil în București… O să vorbesc cu patronul, dar eu sunt de acord să plece. Nu s-a adaptat la noi. Au fost și motive clare, lipsă antrenamente, meciuri, alți fundași centrali experimentati… Nu îmi aduc aminte să fi dat vreun gol”, a declarat Toma Bobeică. (Citește AICI tot interviul)

Citește și: Stelian Ogică, părăsit fără să aibă habar. Șocul trăit după un an, în timp ce se credea căsătorit

Stelian Ogică: ”Nu există om care să nu poată juca fotbal”

„Spaima Loteriei”, Stelian Ogică, cu un trecut de fotbalist aspirant, promite să-l transforme pe fiul Dianei Șoșoacă într-un star al Ligii a doua, cel puțin, dacă este muncitor.

”Nu există om care să nu poată juca fotbal dacă este disciplinat, sănătos și extrem de serios. Talentul este un bonus. Completează munca. Gică Popescu nu era un jucător înzestrat cu asemenea calități pe care, de pildă, le găsim la Ronaldinho, dar ambii au fost căpitani ai Barcelonei. Gică Popescu a muncit exemplar și era un stâlp al apărării, cu un plasament extraordinar și cu o disciplină de fier. Dacă nu muncea, probabil că nu ajungea să evolueze nici la liga a 5-a. Așa este și cazul fiului doamnei Șoșoacă. Pot să garantez că, dacă urmează un program pe care i l-aș impune vreme de un an, va crește fantastic și va juca cel puțin la liga a 2-a. Iar de la liga a 2-a nu este decât un pas către Superliga României. E nevoie însă să fie ascultător, dedicat, muncitor. Trebuie să exerseze într-atât încât atunci când gândește un lucru, să-l poată înfăptui.

Să repete continuu, să se sincronizeze complet mintea lui și execuția. Dar să câștige și în calitate fizică, în mobilitate, în viteza execuției. Am atâta experiență de viață, încât e suficient să-l observ o singură dată și într-un birou, nu neapărat pe teren, ca să spun dacă poate ori nu să devin fotbalist. Primordial este caracterul. Dacă are caracter corect, plăcut, dacă este impunător, dar și flexibil, nu are cum să rateze obiectivele pe care și le propune. Aș putea pune pariu că l-aș scoate fotbalist dacă mi-ar încredința cariera lui”, a declarat Stelian Ogică pentru CANCAN.

CITEȘTE ȘI: STELIAN OGICĂ, BILET DE 170.000 DE EURO LA LOTO. CÂTE NUMERE A PUS DE TOȚI BANII

”Am făcut și eu fotbal la nivel profesionist”

În tinerețe, Ogică a cochetat cu fotbalul înalt și s-a aflat, adesea, în compania legendarilor Miodrag Belodedici, Ștefan Iovan sau Gică Hagi. ”Și la vârsta mea am o vitalitate uluitoare, o formă fizică de invidiat pentru că m-am antrenat toată viața. Dacă acum aș constitui o națională cu foști fotbaliști de vârsta mea, aș fi titular de drept lejer. Și am aproape 60 de ani. Eu am fost mereu atent la câteva aspecte. Să mă odihnesc corespunzător, să nu pierd nopți și, totodată, să mă hrănesc corect”, a completat în exclusivitate Stelian Ogică.

De altfel, despre cariera lui, și-a amintit că ”Am făcut și eu fotbal la nivel profesionist, chiar dacă nu am ajuns să fiu un nume mare în domeniu. Am jucat în anii ’90, am dat probe la FC Național, o echipă mare pe atunci, și am avut ocazia să mă antrenez alături de fotbaliști talentați, cum ar fi Cosmin Olăroiu și Petre Tinel. Mă cunoșteam cu nea Liță Dumitru și am reușit să-l conving să mă primească la antrenamente, unde am lucrat din greu. A fost o perioadă în care m-am străduit să demonstrez că am ce căuta în fotbalul mare. Totuși, în ciuda entuziasmului și a pregătirii intense, la un moment dat am avut un accident dureros într-un duel cu Olăroiu și Petre Tinel, care mi-a lăsat o lovitură puternică în mușchi și m-a oprit din drum. A fost un moment greu, dar a făcut parte din procesul de învățare. Chiar și așa, am avut parte de multe experiențe valoroase și mi-am dat seama ce înseamnă să fii disciplinat și să dai totul pe teren. Fotbalul m-a învățat multe despre perseverență și muncă grea, chiar dacă nu am ajuns unde îmi doream”, a declarat Stelian Ogică pentru CANCAN.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.