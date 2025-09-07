Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. La ce oră trebuie să te uiți pe cer

Un fenomen astronomic extrem de rar va avea loc în această seară pe cerul României: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Luna Sângerie”. Acest fenomen va fi vizibil în România în noaptea de 7 spre 8 septembrie și va putea fi observat până aproape de miezul nopții.

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, din București, a anunțat că își va deschide porțile pentru public între orele 20:00-24:00, dar a avertizat că este posibil să fie destul de aglomerat. Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă și în România va fi peste mai bine de trei ani, chiar în noaptea de Revelion. Mai exact, în seara de 31 decembrie 2028 la ora 18:52.

Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie

Eclipsa totală de Lună începe astăzi, 7 septembrie 2025, la ora 18:28, când satelitul natural al Terrei intră în penumbră, iar spectacolul de pe cer va dura până aproape de miezul nopții. Din Capitală, Luna va răsări la ora 19:37, deja aflată sub umbra Pământului.

Cea mai impresionantă fază a eclipsei este totalitatea, momentul în care Luna capătă o nuanță roșiatică, cunoscută drept „luna sângerie”. Aceasta va începe în jurul orei 20:30, va atinge maximul la 21:21 și se va încheia la 21:52. În timpul acestei faze, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est, potrivit Observatorului Astronomic din București.

Toate fazele eclipsei durează aproximativ cinci ore și jumătate, însă cea mai intensă etapă, totalitatea, durează în jur de o oră și 22 de minute, evenimentul terminându-se la ora 23:55 când Luna va ieși complet din umbra Pământului. Tot astăzi, 7 septembrie, se produce și faza de Lună plină, la ora 21:09.

La ce oră poți vedea „Luna Sângerie”

Observatorul Astronomic din București își va prelungi programul și va fi deschis publicului până la miezul nopții.

„În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă şi din ţara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie în intervalul 20:00 – 24:00. Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în Observator, aşa că aşteptaţi-vă să fie coadă”, au anunțat reprezentanții Observatorului Astronomic din București. „Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, conform informaţiilor publicate pe astro-urseanu.r0.

