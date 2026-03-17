(P) Ediția aniversară a dozei HELL ENERGY – creată în colaborare cu Michele Morrone

În 2026, HELL își sărbătorește cea de-a XX-a aniversare și, pentru a marca momentul, lansează o serie specială – ediția limitată HELL 20Y – al cărei univers vizual a fost creat de brand în colaborare cu Michele Morrone.

În calitate de ambasador al brandului, starul internațional s-a alăturat procesului creativ din timpul filmărilor pentru clipul aniversar 20 de ani de HELL ENERGY, dar și al materialelor vizuale din campania HELL CITY. Acesta a lucrat împreună cu echipa HELL la conceptul și designul dozei aniversare, făcând din ediția limitată actuală nu doar un produs festiv pentru brand, ci rezultatul unei adevărate creații colaborative.

Aspectul dozei HELL 20Y reflectă semnificația puternică a acestei aniversări: detaliile premium, capacul auriu, cheița neagră și elementul vizual accentuat „20 YEARS” fac ca doza să fie atât caracteristică brandului, cât și memorabilă. Ediția limitată actuală își propune să celebreze primele două decenii ale brandului într-un mod demn, remarcându-se, totodată, drept o piesă exclusivă de colecție. Ediția aniversară va fi disponibilă pe piață timp de trei luni, începând cu luna martie 2026.

HELL ENERGY – 20 de ani împreună. Și de-abia am început

Doza aniversară este, de asemenea, legată în mod organic de noul univers pe care HELL l-a deschis odată cu introducerea în HELL CITY. Cea de-a XX-a aniversare a HELL nu este doar o retrospectivă, ci începutul unei noi ere: brandul se mută într-o lume cinematografică, extensibilă, în care HELL este mai mult decât o băutură, este un stil, o comunitate și o experiență împărtășită. Michele Morrone joacă un rol decisiv în acest univers: nu este doar imaginea acestuia, ci și unul dintre inițiatorii procesului creativ.

În ultimii 20 de ani, HELL a devenit un brand dominant la nivel internațional: produsele sale sunt acum disponibile în peste 60 de țări și sunt lider pe mai multe dintre aceste piețe. Prin urmare, aniversarea este atât un motiv de sărbătoare, cât și o confirmare a valorii: este dovada că HELL a crescut într-un brand puternic, distinctiv și relevant la nivel internațional, timp de două decenii.

„Pentru noi, această aniversare nu este doar o sărbătoare, ci și începutul unui nou capitol. Prezența lui Michele Morrone în această etapă este deosebit de importantă, deoarece el nu este doar figura definitorie a campaniei, ci este conectat la acest proiect în calitate de co-creator. Aniversarea actuală înglobează deopotrivă caracterul internațional al HELL și abordarea creativă care a condus brandul timp de 20 de ani” a declarat Adrienn Popovics, Directorul Internațional de Comunicare și Marketing al HELL.

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 4 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL NEW GEN – o nouă generație de băuturi funcționale, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase.