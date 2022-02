Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează un cuplu fericit, care, după nunta din august, anul trecut, s-a și mutat în cuibușorul lui, undeva prin Capitală, iar povestea de dragoste curge înainte. Cu aceeași intensitate. ”Porumbeii” își împart și treburile casnice, iar clipele de fericire se întâmplă doar când sunt împreună. Așa i-au surprins și paparazzii CANCAN.RO, tocmai când ieșeau de la o masă romantică. Avem imaginile, în exclusivitate.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda emană fericire! Mai ales că, de anul trecut, și-au pus verighetele pe degete. Artiști cu potențial, cei doi visează doar la traiectoria ascendentă, pe care, cu siguranță, o vor reuși. Muncesc mult, dar nu-și rup din timpul de ”tandrețe”. Sau pentru o masă romantică, la restaurant. Așa s-a întâmplat în weekendul care tocmai s-a dus, când Cleopatra și Edward au ”aterizat” la restaurantul lui Dani Oțil, din zona de nord a Capitalei.

S-au așezat la masă, dar fără să se scape, vreo clipită, din priviri. Au mai și stat de vorbă după ce au mâncat, apoi a venit timpul să se retragă. La ieșirea din restaurant, au dat nas în nas cu patronul. Nimeni altul decât Dani Oțil, prezentatorul de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”. S-au oprit și au început să converseze. Dani le-a povestit ceva, Cleopatra și Edward au râs. Câteva minute au stat cei trei la discuții în fața localului, după care fiecare și-a văzut de treabă.

Cleopatra și Edward s-au mutat împreună, în București, după căsătorie

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit la sfârșitul lunii august, a anului trecut, cununia religioasă având loc la Chișinău. Cei doi aveau să se mute, apoi, într-o locuință în București, unde par să se simtă în al nouălea cer. Înainte de căsătorie, ”făceau naveta” între București și Chișinău, dar acum totul s-a schimbat radical.

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan, la o emisiune TV.

Activitățile casnice sunt împărțite. ”Nouă nu ni se pare nimic neobișnuit. Totul decurge ca înainte, doar că acum stăm împreună. Ne împărțim responsabilitățile. Eu am spălat vasele azi. Ne împărțim firesc. Dacă sunt mai multe lucruri de făcut în același timp, ne împărțim”, a mărturisit Edward Sanda.

