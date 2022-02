Piesele lui Edward Sanda au răsunat în topurile radio și TV, iar, pe YouTube, tânărul artist totalizează peste 100 de milioane de vizualizări. Cu toate acestea, ginerele lui Pavel Stratan se declară un personaj neafectat de expunerea și atenția primite și vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre colegii de breaslă care uită de unde au plecat. Edward Sanda descrie cu lux de amănunte situația industriei muzicale din România, dominată de „vedetism dual”, dar și de drumuri îndelungi către concerte, pe șosele impracticabile.

Tânărul artist dezvăluie și cine i-a fost mentor, pe lângă Randi, cel de la care “a furat” meserie, dar și cum îl susține soția Cleopatra în parcursul muzical, fapt care îi provoacă lui Edward o fericire de nemăsurat, încă din momentul în care și-a dat seama că este ascultat și preferat de către public.

„Se uita lumea la mine, zicea că sunt tâmpit”

Momentul zero pentru Edward Sanda a fost mutarea la București din orașul natal, Caracal. La scurt timp după ce s-a alăturat proiectului ghidat de Randi, Edward a reușit să câștige inimile fanilor prin colaborarea cu Ioana Ignat, în piesa intitulată “Doar pe a ta”.

Atunci, Edward avea doar 19 ani și povestește ce sentimente l-au încercat când și-a auzit prima dată piesa la radio: “Aveam 19 ani și piesa prinsese destul de bine din prima zi. Și prietenii tot îmi ziceau că mă aud pe la radio, că mă văd pe la televizor, eu nu mă văzusem!

Și, la un moment dat, țin minte că eram vizavi de Cișmigiu, eram cu un prieten în dreapta și cu PR-ul meu în spate și a intrat pe un post de radio piesa mea! Am dat geamurile jos, am urlat, am tras mașina pe dreapta, am ascultat piesa, se uita lumea la mine, zicea că sunt tâmpit, m-am bucurat rău de tot!”

“În industrie e plin de artiști care au două fețe!”

Succesul însă nu a avut repercusiuni negative pentru cântăreț, care s-a ponderat și a rămas cu picioarele pe pământ, criticându-i chiar pe cei care au uitat de unde a plecat.

“Sunt mândru cumva de mine și mă bucur că nu m-a luat valul. Am cunoscut și cum e să fii în vârf și am cunoscut și cum e să nu meargă nimic.

Am rămas același băiat, dar cred că există schimbarea asta, să ai două fețe, mai ales în industrie e plin de artiști și persoane publice care au două fețe. Sincer, au uitat țara în care cântă, că toți cântăm la Vaslui, la Focșani. Adică, sunt unii care au luat și Grammy, dar nici măcar ăia nu au fițele astea!”, ne-a declarat Edward în exclusivitate.

“Artistul meu preferat din țara asta e Connect-R!”

La capitolul inspirație timpurie, Edward Sanda îi nominalizează drept modele pe Smiley și Connect-R, artiști care l-au motivat să devină ceea ce este astăzi: “Când eram mic, eram fan Smiley, mă tundeam ca el, mă îmbrăcam ca el, nu la fel ca el, că nu aveam banii lui, mă îmbrăcam și eu mai pe ieftinache!

Îmi plăcea mult, îl urmăream! La fel îmi place, e artistul meu preferat din țara asta e Connect-R, de fiecare dată mă întâlnesc cu el, îi zic: «Ești legendă pentru mine!» Are voce, compune, scrie, deci asta înseamnă artist!”, a completat Edward.

