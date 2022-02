Randi a fost aprig contestat pentru prestația sa în postura de jurat din semifinala Eurovision, difuzată sâmbăta trecută de TVR. Cântărețul a fost criticat pentru maniera aspră în care s-a manifestat cu privire la momentele concurenților, pe care i-ar fi învinuit de naționalism exagerat. Andrei Ropcea nu lasă nimic la voia întâmplării și clarifică situația, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, făcând lumină înainte de finala de pe 5 martie.

Cristian Faur a fost luat și el „luat la ochi” pentru comentariile făcute după prestațiile unora dintre cei 20 de competitori ai semifinalei care se luptau pentru un loc la Torino. Randi, însă, își asumă acțiunile, spunând chiar că și-a cenzurat declarațiile, pentru a-i menaja pe concurenții care nu s-au ridicat la cel mai înalt nivel.

“Normal că poți să îi spui unui om care cântă prost fix așa, dar parcă nu dă bine!”

Reacțiile dure și-au făcut loc în peisaj imediat după ce au fost alese cele 10 piese care merg în finala de pe 5 martie. Printre contestatari s-a numărat și Mihai Trăistariu, scandalizat de “gafele” pe care le clasează drept amatorești, “de cămin cultural”. O altă dispută a avut loc în juriul piesei lui Costi Ioniță, despre care s-a discutat că ar fi fost lansată sub altă formă în urmă cu mai bine de zece ani, semn că nu a fost deloc o ediție lipsită de evenimente notabile.

Randi, însă, pune punctul pe „i” și restabilește echilibrul în cazul unei semifinale cu atât de multe controverse.

“L-au judecat aspru pe bunul și amuzantul și priceputul meu coleg, Cristian Faur, el a fost un pic mai acid, dar am observat că ne-au băgat pe toți în aceeași oală la final. Eu chiar sunt conștient și țin foarte bine minte ce am spus și am fost destul de rezervat în aruncarea cu pietre și noroi.

Normal că poți să îi spui unui om care cântă prost fix așa, dar parcă nu dă bine! Trebuie să îl încurajezi, trebuie să începi cu lucrurile frumoase, no poți să-i dai omului în cap!”, explică Randi.

„Ei caută supape ca să scoată frustrările!”

Recunoscut pentru succesul pieselor sale în plan internațional, Randi descrie cu lux de amănunte modul în care a fost tratat de către internauți, chiar pe propriul profil de Instagram, găsind nefondată atitudinea incisivă a oamenilor de pe internet: “Mai ales acum am văzut, cu ocazia Eurovision, am primit o grămadă de comment-uri și auzi, îmi zice unul: «Domne, cum au fost, domne, aleși jurații ăștia, pe ce criterii?».

Și îi zic așa: «Am făcut și eu vreo 6-7 hit-uri internaționale, vreo 10-15 în țară, pentru mine și alți artiști și am fost și pe la Conservator!» Și concluzia lui a fost: «A, deci pe privilegii v-au ales!» Adică sunt oameni, poți să îi zici că ai luat Grammy, că el oricum o să zică: «Nu meriți, ești de tot rahatul!» Ei caută supape ca să scoată frustrările, atât ești tu, nu ai cum să îi demonstrezi că ești mai bun decât știe el că ești tu de fapt!”, ne-a mai declarat Randi, în exclusivitate.

