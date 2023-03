Alin Cocoș a avut o relație cu Gina Pistol

Fiul lui Dorin Cocoș a fost, timp de ani buni, partenerul fostului iepuraș din Playboy. În anul 2017, după mai multe tentative de despărțire, Alin Cocoș și Gina Pistol au pășit pe drumuri separate, la scurtă vreme după ce CANCAN.RO a dezvăluit faptul că iubitul a mers în club fără prezentatoare. Mai mult de atât, gurile rele spuneau chiar că ar fi înșelat-o. Ulterior, prezentatoarea a făcut o serie de dezvăluiri în care a precizat și motivele despărțirii. Se pare că relația lor ajunsese să fie una toxică.

„Sunt singură că o să apară persoana potrivită pentru mine la momentul potrivit. Am învăţat să fiu diplomată, dar întotdeauna greşesc amândoi oamenii. Vreau să fiu diplomată. Nu mai caut, cred foarte mult în chimie. Sunt genul de om care merge pe emoţional. Eu dacă simt, simt, dacă nu, nu. Să fie chimie, atât îmi doresc. Să fie ca mine aşa, să am ce să vorbesc cu el, să fac tot felul de tâmpenii împreună, să ne sprijinim unul pe celălalt, să nu încerce să mă schimbe, să ne completăm unul pe celălalt.

Au fost diferite motive: ori mă trezesc eu că nu e ce-mi doresc, ori îmi dau seama că devenise toxică relaţia şi ne făceam zile negre unul altuia. Când eram mai mică făceam greşeli de genul să rămân într-o relaţie de gura lumii, deşi nu eram fericită. Mi-am dat seama că-mi irosesc timpul, timpul meu. Am greşit amândoi, nu e OK faţă de omul cu care am trăit nişte momente, faţă de familiile noastre. Nu am fost părăsită pentru nimeni. Şi asta e deranjant: după toate despărţirile mele, am fost prezentată de parcă am fost lăsată pentru o altă fată mai bună şi, evident, mai frumoasă decât mine. Băi, nu sunt genul ăla de fată pe care s-o lase cineva. Aş prefera un bărbat care să-mi vină mănuşă, nu caut o tipologie anume”, a declarat Gina Pistol, pe vremea aceea.

