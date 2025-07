El este primul „Jaguar” din showbizul românesc! A participat la Exatlon de la Kanal D, în sezonul 1

Noul sezon Insula Iubirii deja face furori, iar un personaj a atras atenția tuturor. George, ispita masculină ce se autointitulează Jaguarul face deliciul publicului cu replicile sale savuroase și „tehnicile” de cucerire. Acum Jaguarul este pe val la Insula Iubirii, însă nu este primul „Jaguar” din showbiz.

Ispita George de la Insula Iubirii este acum în centrul atenției. Acesta își spune Jaguarul și a făcut ravagii cu replicile și atitudinea sa. Chiar dacă acum George este pe val, primul „Jaguar” a fost altul, iar publicul încă își amintește de el. A participat la Exatlon de la Kanal D, în sezonul 1

Așa cum spuneam, primul „Jaguar” din showbizul românesc a apărut în urmă cu ani de zile. Acesta și-a făcut apariția la Kanal D, în primul sezon Exatlon. Jaguarul original este Ionuț Sugacevschi. El și-a făcut remarcată prezența în cadrul concursului, fiind unul dintre cei mai buni concurenți de pe traseu.

La Exatlon, Ionuț a ieșit în evidență prin viteza cu care parcurgea traseele, iar porecla de Jaguar a venit imediat. La emisiunea de la Kanal D, Jaguarul a ajuns până în finală, pe care a pierdut-o însă în fața lui Vladimir Drăghia, în urma votului publicului.

După Exatlon, viața Jaguarului s-a schimbat radical. Celebritatea i-a deschis multe uși și l-a ajutat să avanseze în carieră. În prezent, Ionuț Sugacevschi este dezvoltator imobiliar în Brașov, dar are și o firmă de recrutare, prin care ajută străinii să vină în România pentru un loc de muncă.

„Viața mea s-a schimbat foarte mult după «Exatlon», în primul rând mi s-au deschis foarte multe uși, am realizat foarte multe lucruri după acea experiență.

Am început un business în imobiliare, construcții imobiliare.Am început cu o casă, așa am început să construiesc… Apoi am înființat o firmă de recrutări personal din Asia pentru Europa; o dețin și acum, în toată Europa; Germania, Italia, Danemarca, Albania, Slovenia și Austria

Nu m-a schimbat deloc succesul, doar mi-a deschis multe uși. Nu m-au schimbat nici banii, nici televiziunea, pentru că sunt un om simplu, am crescut sărac, m-am chinuit și m-am ridicat singur, pe picioarele mele. Știu cum e să ai și să nu ai”, declara Jaguarul, în urmă cu ceva timp.