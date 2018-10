Românii din dispora nu se dezmint! Un nou mesaj anti PSD a fost afișat la o competiție sportive. S-a întâmplat pe Santiago Bernabeu, unde Real Madrid a întâlnit-o pe Viktoria Plzen, în grupele Ligii Campionilor. Cine este românul care a ridicat tricoul cu mesajul contra partidului aflat la guvernare?

După golul lui Benzema, contra lui Plzen, un suporter blanco a arborat, în tribună, un tricou inscriptionat cu mesajul ”M..e PSD”. Mesajul a fost văzut de o întreagă Europa, meciul fiind transmis în toate țările, în direct. Bărbatul a postat apoi imaginea difuzată pe toate canalele de știri pe rețelele de socializare.

”Deci!!! Chiar nimeni nu vede ce tricou am pe mine? Și care e mai important decât ăla cu numărul 10?”, a scris Tiberius Burcea. Bărbatul care a fluturat tricoul cu mesajul era îmbrăcat într-un tricou albastru, cu două dungi, una galbenă și una roșie, culorile steagului României. Originar din Târgu-Mureș, acesta a scris că locuiește acum în Madrid, Spania.

Cu Simona Halep s-a întâmplat la fel! Reacția sportivei

Simona Halep a câștigat pe 12 august finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, după ce a învins-o pe Sloane Stephens (SUA), în trei seturi, 7-6, 3-6, 6-4. Halep a fost deranjată în timpul partidei de un spectator român, care a strigat strigat „M..e PSD”.

„E onoare să vorbesc din nou, pe această scenă, din postura de câștigătoare. Simt că am avut o săptămână excelentă, chiar dacă am venit după o pauză lungă. Îi mulțumesc lui Sloane. De fiecare dată mă face să joc mai bine. Mereu e un meci disputat între noi. Sper să ne întâlnim de multe ori.Îmi cer scuze celor din staff. Am fost puțin nebună pe teren, în finală, dar sper să mai trăim astfel de momente. Multe astfel de momente. Vreau să le mulțumesc tuturor de aici, din Canada. Totul a fost organizat ca la carte, iar fanii m-au făcut să mă simt ca acasă. Le mulțumesc și celor care s-au uitat la mine de acasă, știu că uneori a fost nevoie să se trezească târziu în noapte ca să mă vadă.

Am un mesaj de adresat și în română, fanilor din tribune. Le mulțumesc pentru susținere, dar unii s-au comportat astăzi altfel. Vreau să le spun două cuvinte. Vă rog, data viitoare când veniți pe un teren de tenis, să respectați această încăpere. E mult prea deosebită pentru astfel de lucruri”, a spus Simona Halep la finalul meciului.