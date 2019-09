Semnele de circulaţie de la o şcoală de şoferi din Vâlcea au fost pictate de un artist pe pereţii clădirii, într-un demers unic, până acum, în Europa. Pictorul Adrian Luță se laudă și cu realizarea unei fațade-unicat a unui han, dar și cu tablouri de Cartea Recordurilor, amplasate în Râmnicu Vâlcea. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea artistului care pictează… Codul Rutier. (VEZI ȘI: AM PĂTRUNS ÎN ”REGATUL FARFURIILOR DIN LUT”)

„Este prima școală pictată din Uniunea Europeană și Europa. Am pictat Codul Rutier pe pereţii şcolii. De la semnele de circulaţie până la intersecţii. Scopurile au fost unul estetic și altul educativ", spune artistul.

“Am creat un nou gen de artă“

Școala cuprinde o mulțime de imagini inspirate din Codul Rutier. "Eu le-am împărțit pe registre. Vă spun cu certitudine. Am cercetat în toată Europa. Deocamdată la nivel mondial nu am cercetat încă. Eu sunt primul pictor care pictează Codul Rutier. Practic, am reușit să îmbin Codul Rutier cu pictura. Așa am creat un nou gen de artă. Am denumit-o simplu și la obiect Arta Rutieră. Sau Arta Codului Rutier, pe înţelesul tuturor. Obiectivul acestei arte a Codului Rutier este de atrage vizual oamenii, de a explica într-un mod cât mai simplu Codul Rutier", mai spune artistul.

Acesta adaugă că elevii de la școala de șoferi și oamenii obișnuiți vor percepe vizual aceste scene din cod, ajungând să cunoască mai mult legile, să conducă mai precaut și să știe cum să se comporte în trafic.

Lucrează la o pictură de peste 1.000 de metri pătrați

Adrian Luţă lucrează acum şi la cea mai veche unitate de cazare din Horezu, judeţul Vâlcea, care este în plin proces de modernizare a faţadei, cu picturi care includ simboluri specifice ceramicii tradiţionale de Hurezi, inclusă în patrimoniul UNESCO, dar şi imagini ale monumentelor de patrimoniu din oraş.

„Este vorba despre o suprafaţă de peste 1.000 de metri pătraţi pe care deja au fost pictate monumente precum Mănăstirea Hurezi, dar şi Hora Unirii, cocoşul de Hurezi, Hanul Horezu la începuturile sale, precum şi alte simboluri pe care le regăsim în ceramica de Horezu. La final, cu siguranţă, va fi singurul hotel din România a cărui faţadă este pictată sută la sută, de la un capăt la altul", precizează artistul.

Picturi stradale și icoane de dimensiuni impresionante

Râmnicu Vâlcea se poate mândri și cu singurele picturi stradale din lume realizate pe plexiglas, în ulei, într-o tehnică şi cu o cromatică speciale, care îmbină pictura cu grafica, în culori vintage, finalizate cu lacuri fosforescente. Este vorba despre panouri fonice, 58 la număr, cu dimensiunile de 2,30/3 m, situate pe o străduţă paralelă cu râul Olăneşti, care taie municipiul în două, chiar în centrul oraşului. Picturile au fost realizate tot de Adrian Luță.

Profesorul de artă de 27 de ani din Râmnicu Vâlcea vrea să intre în Cartea Recordurilor și cu cea mai mare icoană pe sticlă realizată vreodată. Adrian Luţă, ajutat de câţiva tineri, lucrează la un ansamblu din trei icoane pictate pe sticlă, care se întind pe o suprafață de 56 de metri pătrați.

Artistul Adrian Luţă a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti, unde a studiat pictură şi restaurare. A absolvit masterul în acelaşi domeniu, iar acum este doctorand la Facultatea de Litere a aceleiaşi universităţi.