Pâine coaptă, pe vatră sau în vechiul țest, franzele calde și lipii făcute din rețete de la bunica, într-un cuptor autentic, de peste 50 de ani. Este afacerea unui tânăr din Olt, care a preluat brutăria veche a satului și a reinventat pâinea de casă. A renunțat chiar la un job în străinătate, doar ca să rămână aici pentru a ridica această afacere.

Cătălin Iliescu are 27 de ani și și-a clădit afacerea în localitatea natală, Redea, din județul Olt. După ce familia a preluat brutăria satului, s-a gândit să fie el cel care manageriază afacerea.

“Am preluat fosta brutărie a CAP-ului“

A terminat o facultate de profil si s-a pus pe treabă. Din mâinile angajaților lui ies zilnic în jur de 5.000 de pâini, care sunt vândute în tot județul.

„Ne axăm pe un produs de nișă, pâinea noastră este pâine autentică de vatră. Avem și o variantă fără amelioratori, care a prins destul de bine. Am început în 1994, am preluat fosta brutărie a CAP-ului, a satului, care este situată chiar în Redea. Este o afacere de familie şi păstrată la nivelul unei afaceri mici, locale, nu avem interese să producem industrial. Am transformat încăperea, dar am păstrat cuptorul, doar l-am recondiţionat. Este un cuptor vechi din vremea comuniştilor. Noi ne axăm pe produse cu gust, nu producem pe bandă. Toată pâinea este făcută manual, doar malaxatul este automatizat. Pâinea este băgată şi acum în cuptor cu lopata de lemn", spune tânărul pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Pâine festivă, coaptă pe vatră

Vedeta brutăriei este pâinea festivă. "Este o pâine festivă, se face la comandă, se depune mai multă muncă din partea fetelor, mai multă energie, are un gust aparte şi cererea este foarte mare de sărbatori", spune Nicoleta Iliescu, mama lui Cătălin.

Pâinea coaptă pe vatră este preparată după o reţetă tradiţională. Procesul durează în jur de o oră, după care pâinea este băgată la acest cuptor autentic, cu ajutorul lopeţii de lemn. Procesul de coacere nu durează mai mult de 20 de minute.

Nu se mai găsesc brutari şi modelatori

Familia se confruntă cu lipsa forţei de muncă, pentru ca nu se mai găsesc brutari şi modelatori dispuşi să înveţe meserie. Cu toate acestea, cererile pentru pâinea de casă sunt mari, în special de sărbători. Preturile încep de la 3 lei/ kg și ajung la 5 lei/ kg.

În brutăria de la Redea este produsă pâine după o reţetă tradiţională, doar cu făină, apă şi drojdie, însă magazinele de desfacere au cerut şi pâine cu un termen de valabilitate mai mare.