Ce artiști cântă la festivalul de muzică Electric Castle 2018

Electric Castle 2018 artisti. Unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din România, Electric Castle, va avea loc în perioada 18-22 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, Transilvania. Cei mai în vogă artiști din țară și străinătate vor susține reprezentații unice. Biletele au fost puse, deja, în vânzare din 11 octombrie 2017. (Vezi și: Electric Castle 2014. Laura Cosoi s-a intalnit cu DOC la Castelul Bannfy. Cele mai tari imagini)

Electric Castle 2018 artisti. Festivalul a început miercuri. Trupe de muzica electronică, rock, jazz, hip-hop sau reggae vor lua parte la eveniment. Electric Castle este singurul festival din România care oferă o experiență completă, prin îmbinarea muzicii, tehnologiei, patrimoniului și culturii alternative. Fanii au așteptat cu nerăbdare debutul.

Electric Castle 2018 artisti. Electric Castle este creat ca o experiență muzicală. Lineup-ul este variat și atinge aproape toate genurile de muzică. The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Skrillex, Deadmau5, alt-J, Franz Ferdinand, Bring Me The Horizon, Bastille, Moderat, Zedd, Paul van Dyk, Die Antwoord, Rudimental, Sigur Ros sau Thievery Corporation au fost doar câțiva dintre artiștii care au urcat pe scenă. Citește și: Mărturia incredibilă a lui Armin van Buuren despre România

Electric Castle 2018 artiști. Cei mai în vogă artiști vor fi prezenți!

Miercuri, 18 iulie – Alexandrina & Band, Delinqent Habits, Damian Marley, Class, Vunk „Best of Vunk”, Danny Howard, Jaminshoes, Gopo, Barna, Ahe, Baco 45, Jaheyo, Grim Ex, Beatjunkz, Slimrocka, Volt, Smoothnoise, Missile, Alex Metric, IV-IN, Mihigh, KD Chriss, Paul K, Aldaris, Chocolate, Corvin

Joi, 19 iulie – The Last Internationale, JP Cooper, Wolf Alice, Icona Pop, Netsky, Digitalove At Elrow, Tini Gessler At Elrow, Groove Armada At Elrow, George Privatti At Elrow, Nastia At Elrow, Baby Elvis, White Walls, Agent Fresco, ST Germain, Yonaka, Digitalism, Alison Wonderland, DWLS, Băiatu’ de la Parter, Socol, Dex, Karak, Nopame, Buscemi, Random Brandon, Cristu, Kashlinski, Technimatic, Spectrasoul, Eyescream, Sauce & K-Lu, Vlad Dobrescu, Zo, Ninjabreakz, Kris Kross Amsterdam, Adam Dolph, Manki, Vincent Iulian, Dan Andrei, Petre Ispirescu, Forma, DNU, Andy H, Displace

Vineri, 20 iulie – Omul cu Șobolani, Bury Tomorrow, Dub Pistols, Son Lux, Mura Masa, Excision, Dragoș ilici, Jackmaster, Kollektiv Turmstrasse, Maru, Middlemist Red, Halott Penz, My Baby, The Horrors, Off Bloom, HVOB, Oktopus, Zada, Puiu, Alt Om, UFe, DJ Cam, Kosta, Bully, ARPXP, FD, LSB, Mark System, Nastia – Liquid DNB Exclusive Set, Quidbop, Heion, Blanilla, Chris Lorenzo, Shiba San, Ugly Astronaut, Akos, B2B Dannilov, Kozo, Lizz, Suciu, KD Chriss, Cap, Sepp, Aeminium, Detour, Mircea Grecescu, Pierre D’Vara

Sâmbătă, 21 iulie – Vița de Vie, The Kabatronics, Subcarpați, London Grammar, The Bloody Beetroots, Bakermat, Derek, Fabio Florido, Richie Hawtin, Otherside, Fran Palermo, Kensington, Mum, Fakear, Nu: Tone, High Contrast, London Elektricity, Makoto, Sabinki, Un Guru, Electroclown, That Couch Funk Collective, Klaus EB, Dubase, Romare, Danaga, Indjstione, Nevolla, Little Boots, Yaghee, Abasc, Alex Chronic, Marka, Zed Bias, Sam Divine, Artrax, Sepp, Ciubuc, G76, Tulbure, Raresh, Herodot, Dirty Culture, STF, Alex one, George Allan

Duminică, 22 iulie – hungarian Opera of Cluj-Napoca, Dubioza Kolektiv, Jessie J, Nothing But Thieves, Tchami, Chaim, Space Dimension Controller, Giorgia Angiuli, Reinier Zonnenveld, Henry Saiz & Band, The Glimpse, The Kryptonite Sparks, Satellites, Idles, Cancer Bats, Little Big, San Holo, Valentino Khan, Madliquid, Daniel Deplin, Sauce, WRK, Soulheads, Infragandhi, Quantic, Filiera Fonica, Electroclown, Dubgrade, Oros, Rahaan, Gemini Brothers, DJ Wicked, Charlie Rabbit King, Brody & DR. Panda, Hayden James, Pillowtalk, Nihill, Herodot, Dubtill, Mihigh, Charlie, Gescu, Priku, Arapu, Waren, Buff, Vekt, Junker. Citește și: Modele, designeri și personalități din domeniul fashion și din lumea showbizului internațional din peste 40 de țări au sărbătorit la București Centenarul Marii Uniri cu ocazia Fashiontv Spring Festival