Îmbrăcată toată-n negru a apărut Elena Băsescu pe străzile Capitalei, iar ținta ei a fost biserica Sfântul Mina Vergu. După ce și-a parcat mașina în apropierea lăcașului de cult, fiica fostului președinte al României a pășit, ”timid” în curte, apoi, smerită, a intrat. A asistat la rugăciune, după care și-a făcut, din nou, prezența în stradă. Apoi a urcat în mașină și s-a îndreptat spre casă, unde o așteptau micuții ei. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Elena Băsescu este o mamă singură, care poartă grija a trei minunății de copii. Nu se plânge de greutăți, îi crește cum poate mai frumos. Weekend-ul trecut, fiica fostului președinte Traian Băsescu a mers la biserică, unde avea să se roage pentru sănătatea și bunăstarea familiei. Și-a lăsat minunile care-i luminează viața în seama bonei și a plecat. S-a îmbrăcat în negru și avea să ajungă destul de rapid la biserica Sfântul Mina Vergu, al cărei prag Eba îl calcă de multe ori.

Elena a fost receptivă la toată slujba, nu a ratat niciun cuvințel al părintelui, iar după ceva timp avea să părăsească lăcașul de cult. A ieșit în stradă, unde parcase, moment în care a schimbat două vorbe cu o prietenă. Apoi a descuiat, atentă la mașinile care treceau pe stradă. A urcat, și-a așezat plasa din mână pe scaunul din dreapta, a semnalizat și a ieșit în trafic. Iar după câteva zeci de minute, avea să ajungă acasă.

Elena Băsescu, lăudată de tatăl ei pentru modul în care își crește copiii

Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu, are 41 de ani și este născută la Constanța. EBA, așa cum mai este cunoscută, a fost fotomodel și economist, iar, în perioada 2009-2014, chiar europarlamentar.

A terminat Facultatea de Relații Comerciale Financiar Bancare Interne și Internaționale, la Universitatea Româno-Americană, din București, având o diplomă de master în științe politice. Elena Băsescu a cochetat cu politica din 2008, când a devenit secretar general al Organizației de Tineret a PDL, a fost independentă, apoi, din 2014, a trecut la PMP.

Ca independent, Elena Băsescu a candidat pentru alegerile europarlamentare din 2009, sub brandul EBA, care i-a rămas, de atunci, și poreclă, și a obținut un loc în Parlamentul European. În 2016, EBA s-a angajat la Camera de Comerț și Industrie, la departamentul de Relații Internaționale.

Elena Băsescu a fost căsătorită cu Bogdan Ionescu, până în septembrie 2016, un mariaj de patru ani din care au rezultat doi copii, Sofia Anais (născută pe 1 septembrie 2013) şi Traian Jr. (născut pe 31 ianuarie 2015). Avea să devină mamă pentru a treia oară, în iunie 2018, când a născut-o pe Anastasia. Tătăl fetiței este afaceristul Cătălin Gheorghe, zis Tomată.

Traian Băsescu avea să-și laude fiica, la un moment dat, fata.

„Fiica mea este singură, divorţată şi are trei copii şi îi creşte. Dacă vrei să creşti trei copii, îi creşti. Şi nu plecaţi de la premisa că îi dă tata bani. Nu. Are şi o mică firmă care are succes tot mai mare. Uite că are trei copii. Nu e scuză că nu ai condiţii să creşti copilul. Ai condiţii să creşti trei copii. Văd că îi creşte destul de bine“, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu în cadrul unui interviu.

