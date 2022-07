Elena Chiriac, momente teribile în Londra: „Am trecut pentru prima oară prin depresie”

Elena Chiriac a vorbit despre greutățile pe care le-a întâmpinat în momentul în care a decis să se mute alături de mama sa în Londra. Tânăra a avut parte de multe încercări de-a lungul timpului, motiv pentru care a ajuns să se confrunte cu depresia.

Fosta concurentă care a ajuns până în marea finală a competiției „Survivor România” a făcut noi dezvăluiri legate de viața pe care a dus-o în Londra după ce a plecat de acasă alături de mama sa. Deoarece și-a dorit să studieze și să experimenteze lucruri noi Elena Chiriac a ales cea mai grea cale pentru a face asta.

Elena Chiriac s-a confruntat cu depresia după plecarea în Londra

După ce s-a întors din Republica Dominicană, Elena Chiriac a făcut tot felul de declarații legate de viața ei personală. De această dată, tânăra a vorbit despre problemele pe care le-a avut în momentul în care a plecat în 2018 din România pentru a-și urma visul de a studia în cadrul unei universități cunoscute din Londra. Mama tinerei a plecat alături de ea, însă asta nu a însemnat că lucrurile au devenit mai ușoare, ba din contră.

„A fost foarte greu. Nu voi putea uita vreodată greutățile la care eu și mama am fost supuse. Noi ne-am dorit să o luăm de la zero și am trecut prin toate etapele pentru a ajunge la un trai bun. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez într-un mediu nou, cu oameni complet străini. Am trecut pentru prima oară prin depresie și am învățat să trăiesc cu puțin”, a declarat Elena Chiriac pentru Viva.

Finalista de la Survivor România, discriminată din cauza naționalității sale

Pe lângă faptul că s-a confruntat cu depresia, Elena Chiriac a avut de suferit și din cauza discriminărilor care s-au făcut din cauza faptului că era singura româncă. Aceasta își amintește că urma să joace într-un film, iar regizorul s-a comportat foarte urât cu ea, deoarece toți ceilalți actori erau britanici, numai ea era româncă.

„Eram parte dintr-un film în care regizorul s-a comportat urât cu mine. Asta pentru că eram „intrusă în filmul lui în care toți actorii erau britanici. Am simțit disprețul lui față de mine și nu am putut face nimic în privința asta. De atunci, nu am mai privit pe nimeni diferit, indiferent de naționalitate”, a explicat fosta concurentă de la Survivor România pentru sursa menționată anterior.