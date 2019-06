Elena Hueanu, dezvăluiri cutremurătoare: ”Ne doream ca tata să moară!”

Elena Hueanu a făcut dezvăluiri cutremurătoare din perioada în care era internată la un orfelinat. În direct la tv, fostul model a povestit cum era bătută, cum I se fura mâncarea și cum a fugit de acolo.

„Aveam 7 ani când am fost dusă la orfelinat, era o luptă continuă acolo, dacă nu-ţi mâncai mâncarea, ţi-o lua altcineva. Mama era bolnavă de cancer şi muncea pentru mine şi fraţii mei. Am fost ameninţată de tatăl meu, am fost nevoită să dorm afară în gunoi, iar tata ameninţa pe cei care ne ajutau.

Când el a fost arestat, a fost Raiul pe pământ, noi, copiii, ne doream ca tata să moară”, a declarat recent Elena, la „Acces Direct”.

„Ne băteau zilnic la orfelinat, eram olimpică, dar tot luam bătaie. L-au bătut pe fratele meu până l-au învineţit, atunci am înnebunit. Am fugit de acolo, ne-am ascuns în porumb, am dormit pe câmp şi am mers 10 kilometri până ne-a luat un domn cu maşina. Mama a vrut să-şi dea foc pentru că cei de la centru nu ne lăsau să plecăm cu ea”, a mai spus Elena Hueanu.