Elena Ionescu, sexy și provocatoare chiar dacă e însărcinată în șase luni. Cum arată rochia în care a strălucit la TV

Elena Ionescu, sexy și provocatoare chiar dacă e însărcinată în șase luni. Tânăra artistă radiază de fericire și are toate motivele să facă asta. Peste trei luni va deveni mămică, iar cariera merge la fel de bine ca viața personală. Deși mai are un pic și naște, Elena Ionescu nu spune: „Nu!” atunci când vede o rochie cu o croială îndrăzneață. De altfel, astăzi, când a onorat o invitație într-o emisiune TV, vedeta a strălucit într-o rochie vaporoasă, fără bretele.

Elena Ionescu, sexy și provocatoare chiar dacă e însărcinată în șase luni. Frumoasa cântăreață și-a făcut apariția într-o rochie de culoare nud, scurtă în față și cu o trenă în spate. Iar croiala i-a ascuns foarte bine burtica de gravidă. În cadrul interviului, Elena Ionescu a vorbit despre prima întâlnire cu actualul soț, Dragoș Stanciu, după ce s-au întors de la un concurs în afara țării la care s-au cunoscut.

“Acolo, fiecare cu treaba lui, nu ne știam dinaine, acolo ne-am cunoscut – am ajuns în București înapoi, nu am vorbit vreo lună de zile. Într-o zi eram în parc cu o prietenă și l-am văzut și pe el, făcea scări. Am intrat în vorbă, am decosperit că stăteam în același cartier, am vorbit să facem sport împreună… și din sport s-a făcut sport. (…). Rămân Ionescu pentru scenă, iar acasă, Stanciu”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Elena Ionescu, ex-Mandinga, prevenită de medici în legătură cu sarcina

În cadrul unui interviu acordat ieri, 20 martie, frumoasa artistă a mărturisit că doctorii i-au interzis să nască natural, pentru că există mari șanse să apară complicaţii. Vedeta a dezvăluit că prenumele băieţelului va fi Răzvan, precum unul dintre cele purtate de soțul ei.

“A fost un copil pe care mi l-am dorit. Nu am avut greţuri. E băieţel, nu a fost greu să îi aleg numele. Dacă pe soţul meu îl cheamă Dragoş Răzvan şi i se spune Dragoş, am zis să-i punem numele de Răzvan. O să nasc cezariană, că altfel nu am cum. Am făcut în urmă cu cinci ani o operaţie la ochi, că am miopie, şi altfel nu am cum”, a povestit Elena Ionescu în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

Recent, vedeta a lansat o nouă piesă. „Miresuca” e o colaborare cu Superchill.

Elena Ionescu, fosta componentă a trupei Mandinga, s-a căsătorit civil pe 16 marie 2017. Artista a devenit doamna Dragoș Răzvan Stanciu, însă numele de scenă va rămâne același. Fiul vedetei cu Dragoș Stanciu se va numi Răzvan.