Elena Merișoreanu a ajuns virală pe internet, dar nu a știut! Cum a descoperit, de fapt

Elena Merișoreanu (75 de ani) a ajuns virală pe o rețea de socializare, însă nu a știut până recent! Cum a descoperit cântăreața de muzică populară acest lucru, de fapt?

Elena Merișoreanu a reușit să ajungă virală pe platforma Tik Tok, însă fără să știe acest lucru, până recent. Cântăreața de muzică populară a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, faptul că nu ea este cea care postează pe contul respectiv, ci nepoata ei în vârstă de nouă ani. Micuța o mai filmează, uneori, pe interpretă, iar imaginile sunt încărcate pe platforma socială. Elena Merișoreanu mărturisește că nu are timp să se ocupe de un astfel de cont și nici nu îi place. În plus, a fost abordată și de alte persoane publice de la noi, printre care Tzancă Uraganu, Jador sau Roxana Nemeș.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Elena Merișoreanu a mărturisit: „Nici nu mă pricep și nici nu îmi place. Nu are de lucru nepoată-mea aia mică, de 9 ani. Ea a postat acolo, ea mai postează când mă mai surprinde, că noi nu locuim în același cartier. Și, bineînțeles, că ea este cu astea, eu nu. Nici nu am timp și nici nu îmi place. Îmi trimit mulți și Roxana Nemeș, Jador, Uraganu, mi-au trimis azi de dimineața”.

Elena Merișoreanu: ”Nu știu dacă copiii au ceva educativ de învățat”

Chiar dacă nu are timp să se ocupe de un astfel de cont, cântăreața de muzică populară susține că are momente când se uită la videoclipurile postate de alți utilizatori. În plus, nu este de acord cu ceea ce se postează pe platformă.

„Acolo fiecare scrie ce vrea, arată ce vrea. Chiar am urmărit, mai dau și eu seara când am timp, mă mai uit. Niște lucruri foarte urâte, niște vorbe atât de vulgare de la unii! Pe cuvânt, nu știu dacă copiii au ceva educativ de învățat de pe Tik Tok-ul ăsta”, a adăugat arista.

