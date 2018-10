Elena Merișoreanu, trei intervenții la față, într-o singură zi: ”La vârsta mea cât să mai trăiesc, măcar să arăt bine”

Elena Merișoreanu a avut trei intervenții la față, într-o singură zi! Artista ține la imaginea ei și face absolut orice pentru a arăta cât mai bine. Așa că îndrăgita cântăreață a trecut pragul medicilor esteticieni pentru un chip perfect!

”Trei noi intervenţii la faţă, una dintre ele botox pentru ridurile de pe frunte. Nu am simţit nimic, doamna doctor are o mână uşoară. Trebuie să-ţi mai faci (intervenţii de astea). Operaţie nu fac. Firul ăla când se duce nu-l simţi. După trei săptămâni începe să se vadă efectul. Mi-a făcut în frunte iar efectul este după trei săptămâni. I-am spus că la buze nu vreau, că de mică îmi spuneau buzată în sat. Bărbati-miu acuma află, mă aşteaptă acasă cu bastonul. Sper că nu vede. De patru-cinci ani mi-am făcut primele intervenţii. La vârsta mea cât să mai trăiesc, măcar să arăt bine”, a spus Elena Merișoreanu, la TV. (VEZI ȘI: ELENA MERIŞOREANU, ÎNȘELATĂ DE SOŢ CU O CÂNTĂREAȚĂ CUNOSCUTĂ)

Elena Merișoreanu, operație la corzile vocale

Elena Merișoreanu a trecut prin momente dificile, dar este fericită acum că totul s-a încheiat cu bine. De două săptămâni și jumătate, cântăreața de muzică populară și-a reluat spectacolele și spune că se simte excelent. Înainte de operație, ea a fost nevoită să-şi amâne patru concerte. Ghinionul s-a întâmplat la începutul lunii iulie, când se întorcea de la un spectacol. A fost răgușită o perioadă, iar medicii i-au spus că este nevoită să se opereze la corzile vocale, dacă nu vrea să-și piardă vocea definitiv. (CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU, PROBLEME GRAVE DE SĂNĂTATE. ARTISTA TRECE PRINTR-O ADEVĂRATĂ DRAMĂ. “MI S-A FĂCUT RĂU! NU MAI PUTEA SĂ RESPIR ȘI NICI SĂ VORBESC!”)

”Sunt foarte fericită că mi-am revenit, o lună am făcut pauză vocală, nu am vorbit deloc. Am fost miercuri seara la Dinu şi la Deea Maxer la nuntă şi am cântat o melodie cu Dinu, a fost foarte frumos (n.r. şi-au reînnoit jurămintele la 10 ani de căsnicie). După toate problemele prin care am trecut, mi-am început activitatea de două săptămâni şi jumătate, am onorat cu brio toate spectacolele, am avut şi live de o oră”, a declarat Elena Merișoreanu pentru click.ro.

Elena Merișoreanu a mărturisit că problemele vocale s-au produs din cauza aerului condiționat de care a făcut abuz pe perioada verii și care a afectat-o foarte tare.