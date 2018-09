Elena Udrea a născut cu moașe. Informații de culise din sala de operații: “Am născut total natural, pe viu”

Elena Udrea a trăit astăzi cea mai frumoasă experiență din viața unei femei. Fosta blondă de la Cotroceni a devenit mămică de fetiță

Elena Udrea a născut cu moașe. Informații de culise din sala de operații

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani, iar venirea pe lume a micuței a luat-o prin surprindere, pentru că ea ar fi trebuit să se nască luna viitoare. Nu doar proaspăta mămică a fost luată pe nepregătite, ci și pe cadrele medicale din spitalul în care vedeta a născut! Și asta pentru că, în toiul nopții, nu era niciun medic, astfel că, ea a fost nevoită să nască sub supravegherea asistentelor.

“Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate.

Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA!.

Citește și: EXCLUSIV! Elena Udrea a născut! Prima reacție a lui Adrian Alexandrov: „Am fost luat prin surprindere!”

“Totul a fost pe repede înainte. Ne-a luat prin suprindere pe toţi. S-a întâmplat totul în 5 ore. Nu am avut timp de emoţii. Plus durerile de la naşterea naturală. Aproape nu înţelegeam că deja se născuse. Copilul e foarte bine, complet sănătos, avea deja peste 8 luni, cu aproape trei kilograme, 50 cm, este considerată un copil mare la vârsta lui. Eu sunt foarte bine. Nu am dormit, nu mi-e somn, sunt gata să plec acasă”, a declarat Elena Udrea pentru MEDIAFAX.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au devenit părinți pe 20 septembrie 2018

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani. Ea a născut-o pe fiica sa pe 20 septembrie 2018, cu o lună și o săptămână înainte de data preconizată a nașterii. La sfârșitul lunii iunie, Elena Udrea a dezvăluit că a ales să îi pună numelele fetiţei sale cu Adrian Alexandrov Eva Maria.

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.