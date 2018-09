Elena Udrea a născut o fetiță perfect sănătoasă

În cadrul unui interviu oferit recent, Adrian Alexandrov a povestit una dintre cele mai frumoase clipe petrecute în timpul unei vizite la Elena Udrea. Într-una din zile, el a adormit cu mâna pe burtica logodnicei sale și la un moment dat, el s-a trezit din cauza loviturilor puternice pe care le dădea fiica sa. (CITEȘTE ȘI: CE CONDIȚII PUNE ELENA UDREA CA SĂ REVINĂ ÎN ROMÂNIA!)

“Când Elena mi-a spus că e însărcinată, era să scap telefonul din mână. (…). Da, este adevărat că iubita mea a recurs la inseminare in vitro, dar nu ar fi ceva aparte, pentru că noi când am fost în Grecia, doctorul la care am făcut vizitele medicale, ne-a spus că există și cupluri mai tinere care apelează la acest lucru din cauza factorilor externi.

Cred că mă prinde mult rolul de tată, de haine se va ocupa Elena, de educație, eu. Relația dintre tată-fetiță este mai specială decât tată-fiu, așa mi-a spus toată lumea. Voi fi destul de relaxat. Eva Maria ne-a părut că sună bine, plus că numele meu de familie este un nume greu.

Am fost la vizita medicală cu ea, e un sentiment unic, într-o dimineață chiar am adormit cu mâna pe burtică și am simțit un șut de-al fetiței. M-am speriat, dar a fost într-un sens pozitiv tot cce am simțit. Eva este activă până în clipa în care știe că trebuie să meargă la medic. Atunci face nani (…)”, a declarat logodnicul Elenei Udrea în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Adrian Alexandrov, mărturii emoționante despre nunta cu Elena Udrea

Elena Udrea ar putea deveni soția lui Adrian Alexandrov în vara anului viitor, potrivit mărturisirilor făcute de fostul manechin. Logodnicul fostului ministru al Turismului a spus că diferența de vârstă dintre ei nu este și nu va fi o problemă în relația lor. (VEZI ȘI: A FOST PUBLICAT INTERVIUL CU ELENA UDREA DIN REVISTA VIVA! NOI IMAGINI CU FOSTUL MINISTRU)

“Ne vedem la o lună, o lună și un pic… cam câte zece zile. Este… este vârsta este un impediment într-o relație, dar pentru cei care pleacă urechea la ce spun alții. Nu e o diferență de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani, eu mă consider un om matur care are ce învăța de la o femeie ca Elena.

Momentan ne focusăm pe nașterea fetiței și sperăm ca vara viitoare să planificăm nunta. Nașterea nu va avea loc în România, sunt șanse mari să nască fetița în Costa Rica. Ea are voie să zboare până în septembrie, dar… nu cred că se va întâmpla să nască în România. (…).E un sentiment unic… e prima mea dată când am cerut pe cineva. (…).”, a mai spus Adrian Alexandrov în cadrul aceluiași interviu.