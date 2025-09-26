Elena Udrea, noi dezvăluiri despre fetița ei. Eva Maria a traversat o perioadă dificilă: ”Ea și-a întipărit în minte tot”

La mai bine de două luni de la momentul eliberării din închisoare, Elena Udrea traversează una dintre cele mai liniștite și pline de semnificație perioade din viața sa. Fostul politician, care a petrecut ultimii trei ani în detenție, redescoperă acum, zi de zi, bucuria de a fi acasă și de a-și îndeplini rolul de mamă, un rol de care a fost privată în perioada cea mai delicată a copilăriei fiicei sale, Eva Maria.

Reîntâlnirea cu micuța a fost un moment emoționant, așteptat cu intensitate de ambele părți. Pentru copil, bucuria de a-și vedea mama după o lungă despărțire a însemnat o descărcare puternică de emoții. Pentru Elena Udrea, acel moment a însemnat împlinirea celei mai mari dorințe pe care a avut-o în toată perioada detenției: aceea de a-și strânge fiica în brațe.

Ce declarații a făcut Elena Udrea

Timpul petrecut departe de familie a lăsat urme vizibile asupra relației dintre cele două. Deși astăzi se bucură de prezența mamei sale, Eva Maria a trecut printr-un proces dificil, plin de incertitudini și speranțe neîmplinite. În toți acești ani, fetița a trăit cu gândul că într-o zi mama ei se va întoarce acasă, însă repetatele amânări și situațiile imprevizibile au erodat treptat încrederea copilului. Chiar și în ziua eliberării, micuța nu era sigură că așteptarea se va sfârși.

”Cumva ea presupunea că voi veni. Însă, de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla. În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit. Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea, folosește ocaziile în care noi spunem povești pentru ca ea să îmi spună lucruri pe care nu mi le spune direct, ci din perspectiva unei povești despre altcineva. Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă mămica venise. Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în orele acelea până a ajuns acasă”, a declarat Elena Udrea, la Antena Stars.

În cazul Evei Maria, legătura cu mama ei a fost menținută printr-o formă de comunicare aparte: poveștile inventate sau relatate, prin care fetița își exprima dorințele, fricile și întâmplările zilnice. Pentru copil, aceste povești au devenit o modalitate de a transforma lipsa în prezență, iar pentru mamă – o fereastră către universul interior al fiicei sale.

Revenirea acasă a schimbat radical dinamica familiei. Udrea își dedică acum întreaga energie recuperării timpului pierdut și reconstruirii relației cu fiica ei. Micuța îi povestește aproape tot ceea ce a trăit în anii de despărțire, deseori învăluind experiențele în firul unor istorii imaginare. În felul acesta, copilul încearcă să împace trecutul cu prezentul și să integreze realitatea revenirii mamei în viața de zi cu zi.