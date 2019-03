Elena Udrea se întoarce în România pentru a-și boteza fetița? “Ne dorim să venim în țară“

Elena Udrea a amânat creștinarea fetiței sale, Eva, deoarece în Costa Rica nu există biserici ortodoxe, sunt doar biserici catolice. Micuța are acum șase luni, iar blondina și iubitul ei, Adrian Alexandrov, se gândesc serios să revină în țară pentru a-și creștina micuța, sau vor fi nevoiți să caute o altă soluţie

“Acum că Elena e din nou acasă ne dorim să venim în ţară ca să o botezăm pe Eva”, spunea Alexandrov pentru Click! în luna decembrie.

Avocatul Elenei Udrea a declarat pe 23 februarie, că aceasta a obţinut paşaport pentru fetiţa ei. „Este foarte tentată să revină în ţară şi să renunţe la orice fel de cerere. Eu am învăţat că legea este egală pentru toţi, indiferent ce calitate au aceştia. Faptul că aplicarea legii se va face la fel pentru toţi nu este un lucru rău. Faptul că doamna Udrea ia în calcul foarte serios să se întoarcă în România rezultă şi din faptul că a şi obţinut pentru fetiţă paşaport. Asta înseamnă că se gândeşte foarte serios să se întoarcă în România, dar trebuie să îşi asume şi riscuri”, a spus Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea.

Între timp, Elena Udrea aşteaptă cu sufletul la gură ca autorităţile din Costa Rica să-i acorde statutul de refugiat, pentru care a depus cerere în luna martie 2018 şi care se acordă, de regulă, la un an de la data când soliciţi acest lucru.

Elena Udrea, eliberată din arest în Ajunul Crăciunului

Elena Udrea și Alina Bica au fost eliberate din arestul din Costa Rica după ce autoritățile române au renunțat la cererea de extrădare, ca urma a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție de suspendare a executării pedepsei până la soluționarea definitivă a contestației în anulare depuse. Avocații Elenei Udrea au contestat alcătuirea completului de 5 judecători care l-a judecat pe fostul ministru în dosarul „Gala Bute”. (VEZI ȘI: ELENA UDREA, DIN NOU ÎN PERICOL! CE AU FĂCUT PROCURORII CARE VOR S-O ÎNFUNDE)

”A fost o experiență foarte grea de data aceasta. Spun de data aceasta pentru că o compar cu cea din 2015, când am fost arestată preventiv în România. A fost mult mai greu decât atunci pentru că acum există un copil, există Eva, și despărțirea de ea a fost foarte greu de suportat. Am găsit-o mult mai mare decât am lăsat-o. Am lăsat-o la 13 zile, când m-au ridicat de pe stradă și am găsit-o acum mult mai mare. Cred că și ea e curioasă să mă cunoască. Încercăm să ne cunoaștem reciproc. Cel mai greu de suportat a fost că nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul că eram cu Alina Bica a făcut mai ușoară perioada asta. Departe de țară, mult mai greu decât ce s-a întâmplat în 2015, dar Dumnezeu a făcut o minune că în Ajunul Crăciunului am ajuns acasă”, a declarat atunci Elena Udrea, la Antena 3.