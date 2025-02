Eleonora Dumitru, ”mama” lui Andrei Perneș de la Mireasa, reacție răvășitoare: ”A fost băiatul meu...”

Ziua de 19 februarie a adus o veste tragică pentru fanii emisiunii Mireasa. Andrei Perneș, finalist al sezonului 5, s-a stins din viață. Acesta a fost implicat într-un accident rutier, ce i-a fost fatal. A murit la vârsta de doar 28 de ani, iar decesul lui a adus multă tristețe. Familia este sfâșiată de durere, iar fanii sunt în doliu. Printre cei care suferă se numără și Eleonora Dumitru, „mama” lui Andrei Perneș de la Mireasa. Ce mesaj a transmis femeia?

Accidentul în care fostul concurent de la Mireasa și-a pierdut viața a avut loc ieri dimineața, în jurul orei 05:30, când echipajele de intervenție de la Punctul de Lucru Gherla au fost alertate printr-un apel de urgență. La fața locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ cu medic. Din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor de prim ajutor, șoferul a fost găsit încarcerat în autoturism, cu leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața.

Se pare că neatenția l-a ucis pe Andrei, căci din primele informații, acesta ar fi pierdut control volanului. Vestea tragică a decesului s-a răspândit rapid și a ajuns și la Eleonora Dumitru, „mama” lui Andrei Perneș de la Mireasa. Deși cei doi nu au o legătură de sânge, aceasta i-a fost alături în show-ul de la Antena 1 și au creat o relație specială.

Imediat cum a aflat vestea, Eleonora a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe mama lui Andrei, cu speranța că totul este fals. Însă, printre lacrimi, femeia a confirmat tragedia, iar acum „mama” lui Andrei de la Mireasa a avut și ea o reacție răvășitoare.

„De dimineață am vorbit cu mama lui, cu doamna Valeria, de atunci nu am mai insistat. Dacă pentru mine este așa mare durere, vă imaginați ce este pentru dânșii. Și nu… a fost un șoc, este un șoc pentru toată lumea, pentru mine, pentru familia mea, pentru că m-am atașat, a fost băiatul meu. Am încercat să-i dau sfaturile ca o mamă, lângă el. M-a căutat, am fost bine, am ținut legătura, dar șocul ăsta, la 28 de ani să ți se frângă aripile, visele, e prea tragic.

E o durere imensă pe care nu o poți exprima în cuvinte. Eu sper să-și găsească liniștea și bunul Dumnezeu să-l ia în cetatea de îngeri, să ne păzească de acolo de sus, mai ales pe familia lui că e prea mare durerea… la 28 de ani când ți-e viața înainte? În momentele asta ne dăm seama că viața este o clipă. Îți dorești și spui atâtea speranțe. Se stinge, e un fum, de dimineață plâng încontinuu”, a declarat Eleonora Dumitru, potrivit spynews.ro.