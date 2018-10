Elis Armeanca, declarații de ultimă oră după ce a fost chemat de urgenţă la DIICOT în dosarul „Droguri pentru VIP-uri”

Lumea showbizului din România a fost șocată vara aceasta, după ce s-a aflat că Elis Armeanca, Raluca Bădulescu, Răzvan Ciobanu, Oreste, dar și alte vedete au mers la DIICOT, unde au dat declarații într-un dosar de trafic și consum de droguri. La trei luni de când informațiile explozive au fost făcute publice, cunoscutul manelist a făcut noi declarații despre această experiență trăită.

Elis Armeanca, noi declarații despre dosarul „Droguri pentru VIP-uri”

Prezent într-un platou de televiziune, Elis Armeanca a declarat în cadrul unui interviu că a fost citat ca martor în dosarul „Droguri pentru VIP-uri” și a mărturisit ce le-a spus procuroriilor DIICOT când a fost audiat împreună cu alte nume sonore din lumea bună.

“E totul în regulă, am fost citat ca martor, atât. M-au întrebat dacă am văzut ceva, am spus că nu am văzut. Ce s-a speculat a fost altceva. S-a încheiat. Sunt aici”,a mărturisit artistul în cadrul emisiunii “Star Matinal”.