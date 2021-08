Ella, fosta iubită a lui Jador, este pregătită să își întemeieze o familie. Bruneta are planuri mari de viitor. „Îmi doresc copii, vreau opt fetițe”

Ella, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la „Puterea Dragostei” este gata să își întemeieze o familie. După trei luni de relație cu actualul iubit, bruneta este pregătită să ajungă în fața altarului.

Fosta iubită a lui Jador pare că a descoperit dragostea adevărată. Ea și iubitul ei sunt împreună de doar câteva luni, însă lucrurile par că merg extraordinar, iar Ella deja are planuri mari de viitor. Bruneta vorbește la superlativ de iubitul ei și spune că este bărbatul pe care l-a visat mereu. (CITEȘTE ȘI: ELLA ȘI-A EXPUS POSTERIORUL PERFECT PE ȘEZLONG LÂNGĂ NOUL IUBIT?)

Mai mult, Ella pare că deja s-a gândit să întemeieze o familie alături de acesta și este convinsă că relația lor o să fie de lungă durată. Până acum, Ella l-a ținut ascuns pe noul iubit și intenționează să mai păstreze misterul o perioadă lungă.

„El are totul. Nu am crezut niciodată că găsești pe cineva care să te completeze complet, dar am găsit. Suntem de trei luni și ceva împreună, trăim intens pentru că suntem în fiecare zi împreună. Nu locuim împreună, încă, dar ne înțelegem foarte bine. Trăim totul spontan.

Am sentimente sincere și pe el îl văd un om foarte sincer, dar se poate întâmpla orice. Viața nu constă în cadouri, lucrurile se pot face împreună, dar cred că cel mai important este ce simți când ești lângă omul acela, el îmi oferă liniștea aia necesară. Vreau să-l păstrez secret cât pot, nu pot să spun cum îl cheamă. Pot da doar o inițială: M”, a declarat Ella, la Antena Stars.

„Îmi doresc copii, vreau opt fetițe”

Cum relația merge foarte bine, Ella deja s-a gândit și la viitor. Aceasta a spus că bărbatul de lângă ea are toate calitățile să îi devină soț, iar mai apoi tatăl copiilor ei. Ella a mai mărturisit că este pregătită să devină mamă și își dorește o familie numeroasă.

„Da, îl văd (nr. viitor soț). Îmi doresc copii, îmi plac, vreau opt fetițe, am văzut la mătușile mele cât e de frumos. Visez la patru blonde și patru brunete plus că mama vrea nepoței. Dacă e să se întâmple, se întâmplă, dar eu îmi doresc să fac totul pas cu pas: logodnă, nuntă și apoi copii”, a mai spus Ella.

