Ella, umilită pe internet în legătură cu meseria din Anglia: ”Făcea șaorma și ea zice că-i manager”

Sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii a adus în fața publicului o nouă serie de povești de viață, relații testate și personaje care au reușit să stârnească reacții aprinse. Printre acestea se numără și Ella Vișan, una dintre concurentele care a atras atenția prin atitudine, felul de a fi și modul în care și-a construit imaginea în fața camerelor.

Înainte de a apărea pe micile ecrane, Ella a locuit în Marea Britanie, unde a încercat să își facă un drum profesional într-un domeniu accesibil multor români plecați la muncă peste hotare: industria alimentației. Aeasta a lucrat într-un fast food din Londra, o experiență care a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

Ella, umilită pe internet în legătură cu meseria din Anglia

Prezentarea Ellei ca manager de fast food a stârnit numeroase reacții, mai ales pe rețelele sociale, acolo unde publicul analizează fiecare detaliu legat de participanții la reality-show. Mulți au pus sub semnul întrebării titulatura asumată de aceasta, considerând că experiența ei din Marea Britanie nu ar fi fost întotdeauna la nivelul de conducere, ci mai degrabă una practică, la linia de servire.

Andrei, partenerul cu care Ella a participat la Insula iubirii, a fost live pe TikTok. Acolo, mai multe persoane au întrebat unde este Ella și dacă mai se află într-o relație cu ea. Printre internauți s-a numărat și o persoană care a încercat să o umilească pe tânără susținând că „Făcea șaorma și ea zice că-i manager”. Andrei a citit acest comentariu în timpul live-ului.

Participarea la Insula Iubirii a reprezentat pentru Ella o expunere pe care puțini o pot gestiona cu ușurință. Dacă în Marea Britanie era doar una dintre miile de românce care muncesc într-un domeniu solicitant și adesea nerecunoscut la adevărata valoare, în România a devenit rapid un nume rostit și comentat în mediul online. Experiența în Thailanda, filmată pas cu pas, a pus-o într-o lumină diferită: o femeie sigură pe ea, cu o atitudine fermă și cu dorința de a-și demonstra independența și forța de caracter.

Totuși, odată cu această expunere au venit și provocările. Publicul a început să caute detalii despre trecutul său, despre studiile pe care le are, despre locurile de muncă prin care a trecut și despre autenticitatea modului în care se prezintă. Astfel, simpla mențiune a funcției de „manager” a devenit punctul central al multor discuții, chiar mai mult decât parcursul ei relațional din emisiune.