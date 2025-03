Elon Musk, reacție neașteptată după ce BEC a respins candidatura lui Călin Georgescu: ”E o nebunie!”

Reacții vehemente după ce Biroul Electoral Central (BEC) a decis să respingă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Decizia, anunțată duminică seara, a provocat un val de reacții puternice atât în țară, cât și la nivel internațional. În timp ce susținătorii lui Georgescu au declanșat proteste violente în fața sediului BEC, personalități de peste hotare au criticat la rândul lor decizia autorităților române. Printre cei care au reacționat public se numără și miliardarul Elon Musk.

Biroul Electoral Central a analizat dosarele candidaților pentru alegerile prezidențiale și a decis, cu 10 voturi pentru și 4 împotrivă, să respingă candidatura lui Călin Georgescu. Potrivit surselor, decizia a fost luată atât pe motive de formă, cât și pe fond. În special, problemele au apărut în declarația de avere a candidatului, care ar prezenta discrepanțe semnificative față de cea depusă la alegerile din noiembrie 2024.

Respingerea candidaturii lui Călin Georgescu nu a trecut neobservată la nivel internațional. Mario Nawfal, un controversat antreprenor și analist politic, a reacționat imediat pe platforma X (fostul Twitter), descriind situația din România drept „o dictatură totală”.

Mai mult, el a susținut că autoritățile române „invocă legi de urgență care ar putea închide granițele în această seară dacă tulburările continuă”.

🚨🇷🇴ROMANIA IN TURMOIL: GEORGESCU BANNED, CLASHES ERUPT, BORDERS MAY CLOSE

Romania has entered a state of total dictatorship as Călin Georgescu is officially banned from running, sparking violent clashes between protesters and security forces.

The government is invoking… https://t.co/e7rS8kBwLw pic.twitter.com/CWHCTHLzQz

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2025