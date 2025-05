Ema Karter s-a spălat de păcate cu…demachiant! Primele declarații după ce s-a făcut fată de casă

Cine ar fi crezut că femeia care ridica pulsul domnilor cu fiecare apariție, dar mai ales, cu fiecare scenă, va ajunge să…regleze PH-ul pielii? Cu un rebranding total, de la Ema Karter la Miruna, de la imaginea provocatoare la cosmeticiană cu acte în regulă, fosta starletă și-a găsit deopotrivă vocația și liniștea. Deși a evitat în ultima perioadă aparițiile publice, vedeta a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce a determinat-o să apeleze la reconversia profesională și ce planuri de viitor are.

Domnilor, ați privit-o, ați îndrăgit-o, ați visat și poftit la ea, însă veștile nu vot fi pe placul vostru. Ema Karter nu mai există! I-a locul Miruna, o tânără ambițioasă, care a lăsat în urmă tot ceea ce a consacrat-o și a decis să înceapă o nouă viață, clădită pe una dintre pasiunile sale. Pasiune care până de curând era latentă și aștepta momentul potrivit să iasă la suprafață.

Și iată cum vedeta noastră s-a metamorfozat, nu doar din punct de vedere al ocupației, ci și al look-ului. A renunțat la părul lung și blond și a îmbrățișat naturalețea cu o nuanță caldă de șaten.

Ema Karter și-a făcut “peeling de identitate”

Pe fosta divă din online nu o mai interese atenția domnilor sau vizibilitatea. Acum vrea să știe dacă ai tenul uscat sau mixt, pentru a aplica tratamentul corespunzător. Miruna (ex Ema Karter) și-a urmat visul și a făcut cursurile necesare pentru a putea profesa în acest domeniu. Acum, e fericită, liniștită și împlinită, dar mai multe detalii ne dă chiar ea.

“Ema a fost o perioadă din viața mea care s-a încheiat. Viața Mirunei acum este una liniștită. Am găsit liniștea de care aveam nevoie și sunt împlinită și fericită cu deciziile pe care le-am luat. Am simțit că este suficient și nu mă mai regăseam în ce făceam. Cosmetica a fost mereu o pasiune pentru mine. Îmi plăcea să încerc tratamente noi, creme, măști. Am făcut cursul, practica și acum am început să lucrez. Fetele se pot programa, am pus poze pe conturile mele de social media înainte și după tratamente și toate fetele care au fost sunt mulțumite de rezultate.

Oamenii m-au întrebat dacă eu fac tratamentele. Da, chiar eu le fac! Tratamentele pe care le fac sunt destinate exclusiv femeilor. Vreau să fac în continuare asta și să avansez, să îmi iau mai multe aparate și să fac mai multe proceduri. A contat că sunt persoană publică, cu siguranță. Este un domeniu în care contează să ai urmăritori, să fii cunoscută. Marketingul este cel mai important. Nu voi mai reveni niciodată la ceea ce făceam. Mă axez doar pe partea de beauty. Tot ce ținea de trecut s-a încheiat. Prezentul meu este unul frumos și vreau să mă bucur de fiecare moment și să fac ce îmi place”, a declarat Ema Karter (Miruna) pentru CANCAN.RO.

