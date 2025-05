Ema Uta și iubitul bad boy îi fac în ciudă lui Alex Bodi! E treabă serioasă, curg detaliile spumoase!

Bad boy-ul Andrei Barbu a intrat, la începutul săptămânii, în acțiune! Și a lovit fix acolo unde-l doare cel mai mult pe Alex Bodi, la Ema Uta! Nu e o nouă cucerire a lui, că același ”musculos” a ”înnebunit”, acum vreo doi ani, când eterna lui iubire era răsfățată în brațele celui care-i devenise rival. Acum, Andrei și Ema mută relația: dintr-un simplu joc într-o poveste de iubire care se anunță chiar de durată. De ce spunem asta? Curg detaliile, în exclusivitate, pe CANCAN.RO.

Ema Uta și-a tras tatuaj. ”Și?” Asta ar fi reacția multora, nu însă și a cunoscătorilor ”fenomenului” 😜! Păi, acolo, pe coastele siropoasei blondine, e imprimată data nașterii lui Andrei Barbu, bătută cu litere romane! Frumos, ce să spunem, iubirea nu are limite (Vezi AICI toată povestea cu tatuajul). Da, Ema și Andrei au luat-o de la capăt. Cum de-or fi ajuns reciproc la sentimentele alea dulci…doar ei știu. CANCAN.RO știe însă, cu siguranță, că bad boy-ul și make-up artista lui petrec fără încetare, de parcă ar vrea să recupereze timpul pierdut, atunci când diva, după ce l-a părăsit, a sărit ba în brațele lui Bodi, ba într-ale ”patronașului” Burada, ba făcându-și fenta cu un celebru manelist (Vezi AICI detaliile).

Ema Uta și iubitul bad boy îi fac în ciudă lui Alex Bodi: Petrecere de vis în Biutiful!

Timpul le vindecă pe toate, asta a reținut clar Ema și, atunci când a dat cu ochii de Andrei, a citit în privirea lui că expresia chiar e vero! S-au luat de mână și…dă-i înainte, cu toată dragostea! CANCAN.RO i-a descoperit, s-a întâmplat într-o minunată seară în care cei doi au descins în club: patria lor! 😛 Și acolo să vezi iubire pură. Martorii oculari spun că nu s-au scăpat o clipită din priviri și că numai zâmbete au fost până când orologiul a bătut de 12 noaptea!

Și-au șoptit dulcegării, au gustat din plin din atmosfera ”regizată” perfect la Biutiful by the Lake, restaurantul din nordul Capitalei, unde vedetele își plimbă non-stop fundulețele! Viață frumoasă pentru Andrei Barbu, inima-i zvâcnește mai mult ca niciodată, la polul opus, Alex Bodi are de ce să-și roadă unghiile pe care, nu demult, le ”aranjase”, după refuzul categoric de împăcare al Emei.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.